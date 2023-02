Nach Ballwurf an den Kopf: DFB legt Strafmaß für Aues Jonjic fest

Zwischen Erzgebirge Aue und dem 1. FC Saarbrücken ging es in der Schlussphase hitzig zu. Antonio Jonjic warf Marcel Gaus den Ball an den Kopf und sah Rot. Nun hat der DFB die Sperre für den Stürmer bestimmt.

In einer kuriosen Schlussphase hatte Aues Antonio Jonjic (2.v.li.) gegen Saarbrücken zunächst das Siegtor erzielt und war dann mit glatt Rot vom Platz geflogen. IMAGO/Kruczynski

Es war ein denkwürdiges Spiel aus Sicht von Antonio Jonjic. Beim 2:1 über den 1. FC Saarbrücken schweißte er den Ball zunächst traumhaft in den rechten Giebel und avancierte damit zum Matchwinner (80.). Nur wenig später sah der 23-Jährige - zu diesem Zeitpunkt bereits gelbverwarnt - die Rote Karte für eine Tätlichkeit (88.). Dem eingewechselten Saarbrücker Marcel Gaus warf er nach einem hitzigen Zweikampf den Ball an den Kopf, sein Gegenspieler ging daraufhin zu Boden.

Das Sportgericht des DFB hat nun das Strafmaß für den Angreifer der Veilchen bekanntgegeben. Wie der FC Erzgebirge am Montag mitteilte, werde Jonjic mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt. Sowohl der Verein als auch der Spieler selbst hätten dem Urteil bereits zugestimmt. Dieses ist somit rechtskräftig.

Jonjic verpasst Derby in Dresden

Durch die Rot-Sperre verpasst Jonjic unter anderem das Derby der beiden Zweitliga-Absteiger am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) in Dresden. Auch am Samstag der Folgewoche (11. März, 14 Uhr) im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen ist der Stürmer der Dotchev-Elf zum Zuschauen verdammt.