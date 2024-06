Nach Balingen-Abschied: Mohamed El-Tayar bleibt in der Bundesliga

Er spielte trotz des Bundesliga-Abstiegs des HBW Balingen-Weilstetten eine richtig gute Saison: Der ägyptische Nationaltorhüter Mohamed El-Tayar. Der 28-Jährige wird deshalb auch nächste Saison in der Beletage des deutschen Handballs zwischen den Pfosten stehen.

Ab Sommer wird Mohamed El-Tayar das Team des HSV Hamburg im Tor verstärken. Für ihn wird es die dritte Station in der „stärksten Liga der Welt": Der 28-Jährige kommt mit Bundesliga-Erfahrung von HBW Balingen-Weilstetten und dem SC DHfK Leipzig an die Elbe. El-Tayar hat bei den Hanseaten einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

„Ich freue mich auf einen Verein mit tollen Spielern und Fans, die eine besondere Atmosphäre erschaffen. Beim HSVH herrscht viel Leidenschaft und großer Spirit im Team. Als ich zum ersten Mal kontaktiert wurde, war ich mir schnell sicher, ein Teil des Teams werden zu wollen", so Mohamed El-Tayar.

Er berichtet: „In den ersten Gesprächen haben mir die Spieler, das Trainerteam und besonders Jogi Bitter ein super Gefühl gegeben. Ich bin stolz darauf, zukünftig zusammen mit großen Persönlichkeiten und großen Handballern alles zu geben. Ich werde immer versuchen meine beste Leistung zu zeigen und freue mich, die Stadt Hamburg endlich nicht mehr nur bei Auswärtsspielen zu sehen!"

Hamburger setzen kommende Saison auf ein Torhüter-Trio

Nach den Abgängen der beiden Torhüter Jens Vortmann (Karriereende) und Alexander Pinski (TSV Ellerbek) hat der HSV in El-Tayar die gesuchte Verstärkung gefunden. Er soll neben Johannes Bitter und Robin Haug einen weiteren Impuls ins Tor der Jansen-Sieben bringen. Haugs Wechsel zum HSVH ist bereits seit vergangenem Sommer klar - aktuell befindet sich der Norweger, nach seinem im November 2023 erlittenen Kreuzbandriss, in der Reha. Die Hamburger werden somit mit drei Torhütern in die Saison 2024/25 starten.

„Mohamed ist ein Torhüter, der jeden Werfer in der Liga mit seinen Qualitäten vor Probleme stellen kann. Wir sind davon überzeugt, dass er uns mit seiner Reaktionsschnelligkeit helfen wird, unsere Defensive weiter zu verbessern. Wir sind sehr glücklich, Mo zukünftig in unserem Team zu haben", sagt HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke, der sich bei der Umsetzung der Verpflichtung demnach auf die Hilfe von Torhüter-Routinier Johannes Bitter verlassen konnte.

„Jogi war von Anfang an in den Prozess eingebunden. Er hat Mohamed aus Sicht eines Torhüters aufzeigen können, was wir ihm hier in Hamburg bieten können und hatte einen großen Anteil an seiner Entscheidung für uns", ergänzt Frecke.

El-Tayar mit starker Saison

In 33 Ligaspielen konnte El-Tayar in der abgelaufenen Saison 295 Bälle auf sein Tor parieren (Quote: 30,16 Paraden). Damit ist er der Torhüter mit den zweitmeisten Paraden der gesamten Liga. Lediglich der Berliner Dejan Milosavljev konnte diesen Wert übertreffen (367 Paraden).

Eine Spezialität El-Tayars ist zudem das Entschärfen von Siebenmeter-Würfen. In dieser Saison hielt er 23 Strafwürfe und belegt mit dieser Leistung ebenfalls den zweiten Platz im Ranking aller HBL-Torhüter - knapp hinter Melsungens Nebojsa Simic (24).

Diese Torhüter haben die meisten Tore verhindert

Sein persönliches Highlight der Saison lieferte er am 22. Spieltag beim 21:16-Auswärtssieg der Balinger bei der HSG Wetzlar. Sagenhafte 22 Paraden bei einer Quote von 61,11 Prozent standen nach dem Spiel in der seiner Statistik - ebenfalls eine der besten Leistungen der gesamten Saison.

Im Januar 2022 fand El-Tayar über den Al Ahly Sports Club (Kairo, Ägypten) den Weg in die Handball-Bundesliga, wechselte zum SC DHfK Leipzig und absolvierte für die Sachsen in anderthalb Saisons insgesamt 48 Spiele. Vergangenen Sommer folgte dann der Schritt zu Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten.