Nach Ausschreitungen in Nizza: Erster Prozess auf Januar verschoben

Ursprünglich hätte der erste Prozess nach den Ausschreitungen im Rahmen des Conference-League-Spiels Nizza gegen Köln am Donnerstag stattfinden sollen. Dieser wurde nun um vier Monate verschoben.

Nach den Ausschreitungen am ersten Spieltag der Conference League zwischen Nizza und Köln ist nun der erste Prozess verschoben worden - und das um mehr als vier Monate. Wie die Nachrichtenagentur AFP mitteilte, hat das Gericht dem Antrag des 33 Jahre alten Busfahrers aus dem Großraum Paris auf Verlegung der Verhandlung zur Vorbereitung seiner Verteidigung entsprochen.

Ursprünglich hätte sich der Fan am Donnerstag vor Gericht wegen Gewalt, Werfens gefährlicher Gegenstände und der Verwendung von Pyrotechnik verantworten müssen. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Beschuldigte, der bei den Krawallen an der Cote d'Azur bei seinem Sturz vom Tribünen-Mittelrang Brüche an acht Rippen und an einem Schulterblatt erlitt, Vater von zwei Kindern und nicht vorbestraft. Trotzdem drohen dem Mann im Falle eines Schuldspruchs eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren und ein Strafgeld bis zu maximal 45.000 Euro.

Reue und Auflagen

Reumütig gab sich der Beschuldigte bei der Antragsbegründung. Unter anderem sprach er davon, sein Familienleben gefährdet zu haben, aber auch, dass er sich lediglich als Sympathisant der Kölner im Stadion aufgehalten zu haben.

Bis zur Verhandlung im Januar ist der Mann unter gerichtliche Aufsicht mit Meldeauflagen gestellt. Außerdem ist dem Angeklagten für den gleichen Zeitraum verboten worden, Fußballstadien oder andere Sportarenen zu betreten.

Bei den Ausschreitungen wurden insgesamt 32 Personen verletzt.