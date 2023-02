Nach Ausschreitungen beim Champions-League-Finale 2022: UEFA entschuldigt sich

Das Champions-League-Finale des Jahres 2022 zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (0:1) hatte hohe Wellen geschlagen, weil die örtliche Polizei im Vorfeld massiv etwa mit Tränengas beim Einlass vorgegangen war. Nun bezog die UEFA dazu nochmals Stellung - und aus England gab es neuerliche Kritik.

28. Mai 2022: Polizeikräfte gehen gegen Fans vor dem Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid vor. AFP via Getty Images

Mit mehr als 35 Minuten Verspätung hatte das Endspiel der Königsklasse im letzten Jahr im Pariser Vorort Saint-Denis begonnen. Als Grund für das damalige Chaos an den Eingängen auf der Seite des Stade de France, die zur Kurve der Liverpool-Fans, waren hernach schreckliche Bilder von Tränengaseinsätzen gegen mitgereiste Anhänger ausgemacht worden.

Das hatte zu einem großen medialen Aufschlag voller Kritik für die UEFA geführt.

Die Polizei hatte damals rund um das Endspiel zwischen den Reds und Real Madrid (0:1) 238 Verletzte und 105 Festnahmen registriert. In den sozialen Medien waren etliche Fotos und Videos kursiert, die einen mindestens unverhältnismäßigen Einsatz der Ordnungskräfte am Stadion offenbart hatten. Die französische Sportzeitung "L'Équipe" hatte "ein absolutes Fiasko" ausgemacht, der FC Liverpool eine detaillierte Aufklärung eingefordert. Es sei eine "Inkompetenz der französischen Organisatoren" gewesen, die "dramatische Folgen hätte haben können, wenn die Liverpool-Fans nicht unendlich geduldig gewesen wären", so ein Tenor damals.

UEFA-Entschuldigung an die Fans

Nun, viele Monate nach den Vorfällen, veröffentlichte die UEFA ein offizielles Statement bezüglich des damals über eine halbe Stunde verschobenen CL-Finals.

Genauer: Die Europäische Fußball-Union trug den Report einer externen Untersuchungskammer geleitet von Dr. Brandao Rodrigues an die Öffentlichkeit. Diese unabhängige Gruppe hatte die Vorfälle vom 28. Mai 2022 in der Vergangenheit genau unter die Lupe genommen - unter anderem in Form von Zeugenaussagen sowie Berichten der örtlich eingesetzten Kräfte.

Zugleich führe die Kammer laut der UEFA Vorschläge auf, wie solche schrecklichen Szenarien bei künftigen Events noch besser vermieden werden können. Die UEFA selbst wolle den Bericht derweil erst noch genau selbst unter die Lupe nehmen, ihn mit den eigenen Erkenntnissen eigener Untersuchungen gegenüberstellen und eben langfristig für bessere Abläufe bei Finalspielen gewährleisten. Außerdem werde die Europäische Fußball-Union separat ein spezielles Rückerstattungssystem für leidtragende Fans einrichten.

Die UEFA ist bestrebt, aus den Ereignissen zu lernen. UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis

Generalsekretär Theodore Theodoridis wird in der offiziellen Mitteilung außerdem wie folgt zitiert: "Im Namen der UEFA möchte ich mich noch einmal aufrichtig bei all jenen entschuldigen, die von den Ereignissen betroffen waren [...] Insbesondere bei den Anhängern des FC Liverpool - und dass diese zu Unrecht für die Situation verantwortlich gemacht wurden. Die UEFA ist bestrebt, aus den Ereignissen vom 28. Mai zu lernen und wird eng mit den Fangruppen, den Finalistenklubs, den Ausrichterverbänden und den lokalen Behörden zusammenarbeiten, um in Zukunft herausragende Endspiele abzuliefern, bei denen jeder das Spiel sicher und geschützt genießen kann."

Verantwortliche und Polizei im Mittelpunkt

Der britische Sender "Sky News" will sogar schon ein paar Details des noch zurückgehaltenen Reports der unabhängigen Organisation erfahren haben. So sollen die Vorbereitungen vor Ort falsch gelaufen sein - und französische Verantwortliche die Schuld konsequent von sich geschoben haben, alles in Verbindung stehend zu den Falschbehauptungen, dass damals viele Fans kein oder gefälschte Tickets gehabt haben sollen. Dies stellte sich allerdings damals schon recht zügig als falsch heraus.

Auch soll die örtliche Polizei massiv schuldig sein, übertrieben vorgegangen zu sein. Etwa an den Zäunen stehende oder hochkletternde Anhänger sollen zu heftig attackiert worden sein - inklusive des übertriebenen Einsatzes von Tränengas und Pfefferspray. Hier soll es, als tausende Fans durch eine Art Flaschenhals geführt worden waren, zu hartem Tränengaseinsatz gekommen sein. Auch soll es während der gesamten Veranstaltung und gerade in Verbindung zu den Ausschreitungen samt Anstoßverschiebung keinen Plan B gegeben haben.

Ein möglicher Grund für die unorganisierte Veranstaltung soll auch gewesen sein, dass die UEFA recht kurzfristig dazu gezwungen war, den Finalstandort des letztjährigen Champions-League-Finals wenige Wochen zuvor aufgrund des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine vom ursprünglichen Ort Sankt Petersburg eben nach Frankreich ins Stade de France zu verlegen.