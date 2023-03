Nach Ausschluss von Frankfurt-Fans: UEFA-Präsident Ceferin kündigt Regeländerung an

Das Hickhack um den Ausschluss von Frankfurter Fans in Neapel schlug hohe Wellen - und brachte nun auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf den Plan. Der Slowene kündigte Konsequenzen an.

"Wir sind involviert und wir unterstützen Eintracht Frankfurt in der Klage", sagte Ceferin in einem Interview mit dem ZDF mit Blick auf das juristische Vorgehen der Hessen gegen den Ausschluss der Frankfurter Fans für das Champions-League-Spiel am Mittwoch in Neapel (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker).

Der Slowene stellte klar, dass es nicht angehen könne, "dass die italienischen Behörden entscheiden, dass deutsche Fans nicht zugelassen sind." Ceferin kündigte auch Schritte der UEFA an, damit so ein Vorgehen in Europa nicht Schule macht.

"Diese Situation ist untragbar und wir müssen dringend etwas dagegen tun, denn die Entscheidung ist absolut nicht korrekt", stellte der 55-Jährige fest und verriet sogleich, wie man so etwas künftig unterbinden wolle: "Wir müssen sagen: 'Wenn so etwas passiert, dann wird dort nicht gespielt'. Ganz einfach, wir werden die Regeln ändern."

Juristisches Tauziehen

Der Eintracht wird das am Mittwoch beim Versuch, die 0:2-Hinspielniederlage wettzumachen, freilich keine Hilfe sein, denn sie wird die ohne ihre für gewöhnlich sehr reisefreudigen Fans auskommen müssen - sechs Charterflüge hatten die Frankfurter bereits storniert.

In den vergangenen Tagen war ein Streit zwischen italienischen Behörden und der Frankfurter Eintracht entbrannt. Zunächst hatte das zuständige Innenministerium einen Ausschluss aller Anhänger aus Deutschland verkündet, auch weil es rund um das Hinspiel zu vereinzelten Vorfällen gekommen war.

Wenn so etwas passiert, dann wird dort nicht gespielt. Aleksander Ceferin

In Italien ist vor allem die Sorge groß, dass es außerhalb des Stadions zu Ausschreitungen kommen könnte, wie Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur "Ansa" erklärte: "Wir sorgen uns nicht um die Sicherheit im Stadion, sondern darum, was in der Stadt passieren kann."

Dennoch wurde der Beschluss des Innenministeriums vom Verwaltungsgericht Neapel nach einem Einspruch der Eintracht für ungültig erklärt. Die Freude der SGE über das Urteil währte jedoch nicht lange, denn bereits am Sonntag verhängte die Präfektur Neapel einen Bann gegen alle Gästefans mit Wohnsitz in der Stadt Frankfurt.

Auch dagegen ging die Eintracht juristisch vor, doch das zuständige Verwaltungsgericht der Region Kampanien wies eine Eilbeschwerde am Montag zurück. Bereits vor diesem Urteil hatte die Eintracht mitgeteilt, auf das ihr eigentlich zustehende Kontingent von 2700 Gästetickets zu verzichten.