Nach "Ausrutscher": Rehm fordert "anderes Gesicht"

Waldhof Mannheim zeigte am Mittwoch in Regensburg eine schwache Leistung. Gegen "Topteam" Viktoria Köln wollen die Kurpfälzer wieder ein "anderes Gesicht" zeigen.

Noch am 7. Spieltag hatte Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm nach einer eigentlich zufriedenstellenden Leistung in Saarbrücken (1:1) mit der Punktausbeute gehadert. Gegen Freiburg II belohnten sich die Kurpfälzer dann durch zwei Einzelaktionen mit dem dritten Saisonsieg (3:1).

Doch unter der Woche gab es in Regensburg gleich wieder einen Dämpfer (0:2), der anders als in einigen vorherigen Partien diesmal auch das Spielgeschehen wiedergab - wie Rehm am Freitag selbst zugab: "Wir haben nicht alles auf dem Platz gebracht, was wir können. Wenn wir das nicht schaffen, sieht man auch, dass es sehr schwer wird, ein Spiel zu gewinnen."

Zieht Mannheim die richtigen Schlüsse?

Lange Zeit zur Aufarbeitung bleibt den Mannheimern allerdings nicht, weil am Samstag Viktoria Köln zum Abschluss der englischen Woche im Carl-Benz-Stadion gastiert. Rehm geht davon aus, dass seine Spieler die richtigen Schlüsse aus der Niederlage gezogen haben und diesmal "alles abrufen". "Es kann immer einen Ausrutscher geben. Von daher nehmen wir das so hin und müssen gucken, dass wir morgen ein anderes Gesicht zeigen", so der SVW-Coach.

Sollten solche Leistungen wie beim Jahn kein Einzelfall bleiben, wird es "gefährlich". Nur drei Punkte beträgt der Vorsprung von Waldhof aktuell auf den ersten Abstiegsplatz, den Halle innehat. Allerdings geht es in der 3. Liga derart eng zu, dass Mannheim nur einen Vier-Punkte-Rückstand auf die Viktoria, die als Tabellenvierter anreist, besitzt - vom dritten Platz trennen die Kurpfälzer lediglich fünf Zähler.

Es stehen viele zur Verfügung, trotzdem viele Fragezeichen. Rüdiger Rehm

Dass die Höhenberger bislang erst zwei Niederlagen hinnehmen mussten (in Unterhaching und bei Dortmund II) überrascht Rehm nicht. Denn dieser bezeichnet den kommenden Gegner als "absolutes Topteam."

Pünktlich zur schweren Aufgabe könnten Laurent Jans (muskuläre Probleme), Lucien Hawryluk (ausgekugelter Finger), Angelo Gattermayer und Julian Riedel in den Kader zurückkehren. Vor allem die beiden Letztgenannten dürften nach einer Magenverstimmung (Gattermeier) und einer Erkältung (Riedel) wieder Optionen sein. "Es stehen viele zur Verfügung, trotzdem gibt es viele Fragezeichen", erklärte Rehm mit Blick auf die Personalsituation.