Nach Ausrufezeichen gegen Lemgo: Erlangen bindet U-21-Weltmeister

Der HC Erlangen baut an der Mannschaft der Zukunft und sieht in Stephan Seitz einen festen Bestandteil. Nach seiner starken Leistung gegen den TBV Lemgo Lippe wurde der Vertrag mit dem U-21-Weltmeister vorzeitig bis 30. Juni 2026 verlängert.

Erstmals tiefere Spuren in der Bundesliga hinterließ Stephan Seitz am vergangenen Donnerstag, als er den HC Erlangen mit seinem beherzten Auftritt zum Comeback-Heimsieg gegen den TBV Lemgo Lippe (26:25) führte. In der entscheidenden Spielphase riss Seitz das Spiel an sich, mit zwei Toren sowie zwei Assists in den letzten Minuten avancierte er zum Matchwinner und wurde von seinen begeisterten Mannschaftskameraden nach dem Schlusspfiff unter diesen "begraben".

Am Dienstag gab der HCE die Vertragsverlängerung mit Seitz bekannt, dessen Arbeitspapier im Sommer ausgelaufen wäre. Der neue Vertrag gilt bis 30. Juni 2026. "Wir wollen die Rollenverteilung innerhalb unseres Teams und die Kaderstruktur deutlich verbessern", wird Erlangens Geschäftsführer René Selke zitiert: "Das geht nur mit einer ausgewogenen Mischung von etablierten Recken und jungen, talentierten Spielern. Da ist es ein Glücksfall, wenn wir einen Stephan Seitz in unseren Reihen haben, der nicht nur ein toller Spieler ist und eine hohe Identifikation und Leidenschaft für den HC Erlangen mitbringt, sondern auch außerhalb des Spielfeldes durch seine integrative Art längst zu einem wesentlichen und allseits beliebten Baustein unserer Mannschaft geworden ist."

Von anderen Bundesligisten umworben

Selke ist hocherfreut, "dass sich Stephan, der zu Recht von anderen Bundesligavereinen umworben wurde, weiter für den HC Erlangen entschieden hat". Der 1,93 Meter große Seitz, der beim HCE in der Vergangenheit zumeist auf Rechtsaußen eingesetzt wurde, gegen Lemgo aber auf seiner "eigentlichen" Position im rechten Rückraum überzeugte, war 2021 aus Fürstenfeldbruck zum Bundesligisten gewechselt.

Auch in den deutschen Junioren-Nationalmannschaften hinterließ Seitz Spuren: 2021 wurde der heute 22-Jährige mit der DHB-Auswahl U-19-Europameister, im vergangenen Sommer war er Teil der U-21-Weltmeister, die sich in Berlin die Krone aufsetzten.

Beim HCE habe Seitz "vor allem in der diesjährigen Wintervorbereitung sein Können eindrucksvoll unter Beweis" gestellt, wie der Klub schreibt. Gerade mit Blick auf den überzeugenden Auftritt gegen Lemgo dürfte Cheftrainer Hartmut Mayerhoffer in Zukunft häufiger auf den Linkshänder bauen.