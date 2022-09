Nach Ausraster: Riemann fehlt im Training

Am Dienstagvormittag rastete Manuel Riemann im Training aus und entschuldigte sich später. Am Mittwoch fehlte der Bochumer Keeper bei der morgendlichen Trainingseinheit.

Ohne seine Nummer 1 setzte der VfL Bochum am Mittwoch seine Vorbereitung auf das Derby am Samstagabend beim FC Schalke fort. Das stand allerdings nicht im Zusammenhang mit dem verbalen Aussetzer, den sich Manuel Riemann am Vortag geleistet hatte.

Um eine Sanktionierung durch den Trainer oder eine Disziplinarmaßnahme handelt es sich nicht. "Das hat nichts mit der Trainingsaktion gestern zu tun. Manu Riemann fehlt heute aufgrund von Magen-Darm-Problemen. Ist wirklich so", twitterte der VfL am Mittag. Und weiter: "Wortspiele mit "läuft" beziehungsweise "läuft nicht" sparen wir uns jetzt mal …"

Eine prompte und launige Erklärung also, und es dürfte auf der Hand liegen, dass Riemann auch am Samstag im Bochumer Tor stehen wird, sofern es seine Gesundheit zulässt. Allerdings hat der Torhüter am Dienstag nicht zum ersten Mal Kollegen in den Senkel gestellt; bekannt ist, dass der äußerst ehrgeizige Riemann auch gerne mal sehr kritisch oder sogar zu kritisch mit seinen Mannschaftskameraden umgeht.

Riemann überzieht ab und zu mal

Grundsätzlich ist Riemann äußerst lautstark, ob im Training oder im Spiel. Das begrüßt Trainer Thomas Reis sogar ausdrücklich, so lange die verbalen Attacken nicht ausfallend werden, sondern die Mitspieler aufbauen. In diesem Bereich überzieht Riemann ab und zu mal, beim jüngsten Vorfall allerdings deutlich.

Esser steht bereit

Rein sportlich ist Riemann trotz gelegentlicher Patzer, wie zuletzt in Freiburg, im Grunde genommen unumstritten. Sollte der Stammkeeper allerdings ausfallen, wird im Derby ein anderer Routinier zum Zuge kommen. Für den Fall der Fälle steht der erfahrene Michael Esser bereit.