Nach Ausraster gegen Hellas: Sperre und Geldstrafe für Mourinho

José Mourinho bekam wegen Schiedsrichterbeleidigung beim jüngsten 2:2 der Roma gegen Hellas Verona nicht nur eine Sperre aufgebrummt, sondern muss obendrein noch eine Geldstrafe bezahlen.

Das Sportgericht der italienischen Serie A hat AS-Rom-Trainer José Mourinho für zwei Spiele gesperrt und zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt. Kurz vor Ende des Spiels am vergangenen Samstag zu Hause gegen Hellas Verona (2:2) habe der Portugiese "schwerwiegende Anspielungen" in Richtung des Schiedsrichters geäußert, urteilten die Richter am Dienstag. Mit abgespreiztem Daumen und kleinem Finger imitierte er einen Telefonanruf. Da er sich nicht dazu geäußert hat, kann nur gemutmaßt werden, worauf er dabei anspielte.

Mourinho habe außerdem drohend das Spielfeld betreten. In der Folge zeigte ihm Schiedsrichter Luca Pairetto die Rote Karte. Der Ärger war auch nach dem Spiel noch nicht verraucht, denn angeblich hat sich Mourinho den Unparteiischen nach dem Schlusspfiff auch noch im Kabinengang zur Brust genommen.

Der Ärger ging wohl auf die vier Minuten Nachspielzeit zurück. Für Mourinho - den "Special One" - war das zu wenig, nachdem seine Mannschaft zuvor einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatte.

Es blieb nicht bei einer Sperre

Romas Torwart-Trainer Nuno Santos sperrte das Gericht ebenfalls für zwei Spiele, weil er gegen Ende der Partie den Schiedsrichter beleidigte. Fitness-Trainer Stefano Rapetti kam mit einem Spiel Sperre und 5000 Euro Strafe davon, er hat die Bank von Hellas "blasphemisch" beschimpft. Klub-Manager Tiago Pinto wurde bis zum 8. März gesperrt, da er nach Abpfiff im Spielertunnel den Unparteiischen anging. Er habe sich später dafür entschuldigt.