Nach ausgeglichener erster Halbzeit: TSV Altenholz gewinnt deutlich in Hannover

Den Rückenwind vom Auswärtserfolg bei der SG Hamburg Nord konnte die U23 der TSV Hannover-Burgdorf nicht mitnehmen. Mithalten konnte die Mannschaft von Trainer Heidmar Felixson im Drittligaheimspiel gegen den TSV Altenholz nur eine knappe Halbzeit. Am Ende musste eine 28:36 (15:17) Niederlage unterschrieben werden.

Zunächst spielte die TSV Hannover-Burgdorf gegen den favorisierten Gast gut mit und konnte die erste Halbzeit ausgeglichen gestalten. Thorge Lutze traf in der 27. Minute gar zur 14:13 Führung, Fabrice Wolf glich in Unterzahl zwei Minuten später nochmal zum 15:15 aus. Doch zwei Unkonzentriertheiten nutzte der Gast in den verbleibenden 48 Sekunden für zwei Tore zum 15:17-Halbzeitstand.

Zwei Gegentore mit Wirkung, denn auch die Anfangsphase nach dem Seitenwechsel gehörte dem Tabellensechsten von der Ostsee. Nach 32 Minuten liefen die Burgdorfer beim 15:19 schon einem Vier-Tore-Rückstand hinterher, fünf Minuten später hieß es bereits 16:24. "Damit war das Spiel eigentlich schon gelaufen. Wir kommen nicht mehr zurück, auch weil wir es nicht schaffen, dass umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten", ärgerte sich TSV-Coach Heidmar Felixson.

TSV Hannover-Burgdorf II - TSV Altenholz

TSV Hannover-Burgdorf II: Andresen, Wagner; Rodriguez (5), Wollny (4), Brandt (3), Zink (3), Ayar (2), Lutze (2), Wolf (2), Heldermann (2), Unger (2), Rohrweber (1), Weber (1), Gautzsch (1), Thiel, Chmielewski

TSV Altenholz: Saggau, Landgraf, Jöhnck; Voigt (8/5), Menges (6), Seebeck (5), Braissat (4), Bergemann (4), Pabst (3), Kahmke (3), Bornhöft (2), Kutz (1), Schneider, Fängler, Richter

Zuschauer: 175

Schiedsrichter: Dustin Seidler / Denis Seidler

Strafminuten: 4 / 2

rote Karten: 1 (Gautzsch, 13. Minute) / 1 (Fängler, 33. Minute)