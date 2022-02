Nach Aus in der Kombination: Shiffrin veröffentlicht Hasskommentare

US-Skistar Mikaela Shiffrin hat nach ihrem erneuten Olympia-Aus in der alpinen Kombination offenbar gegen sie gerichtete Hasskommentare und Beleidigungen im Internet öffentlich gemacht.

Die 26-Jährige veröffentlichte am Donnerstag in den sozialen Medien kommentarlos mehrere Screenshots von Zitaten. Darin heißt es unter anderem "Kann nicht mit Druck umgehen", "Arrogant", "Du hast bekommen, was du verdienst" oder "Dumme Blondine".

Die Amerikanerin erklärte nicht, um welche Art von Kommentaren oder Nachrichten es sich handelt und wo oder wie diese verschickt wurden. Shiffrin hatte zuvor bei den Olympischen Winterspielen in China eine weitere Enttäuschung erlebt. Nach Platz fünf in der Abfahrt fädelte sie im Slalom am 13. Tor ein und kam nicht ins Ziel. Sie wird die Spiele daher ohne Einzelmedaille beenden. Zuvor war die zweimalige Olympiasiegerin sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom als große Favoritin früh ausgeschieden.

Shiffrin selbst war über Leistungen bei den Olympischen Spielen in Peking am meisten enttäuscht: "Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn ich einfach meine Karriere beenden würde", sagte Shiffrin und lachte - dabei war es wirklich zum Heulen. "Ich fühle mich wie eine Witzfigur." Tränen liefen ihr nach dem Scheitern in der alpinen Kombination aber nicht mehr über die Wangen: "Ich bin wirklich enttäuscht und wirklich frustriert", erzählte sie, "aber ich habe keine Emotionen, keine Energie mehr übrig."