Nach Aus in der Europa League: Streich kündigt Entscheidung über Zukunft an

Die Reise in der Europa League ist für den SC Freiburg nach der 0:5-Niederlage bei West Ham United beendet. Ob die Reise von Christian Streich als Trainer weitergeht, entscheidet sich in wenigen Tagen.

Aus London berichtet Moritz Kreilinger

Jüngere Fußballfans kennen den SC Freiburg gar nicht ohne Christian Streich. Seit Januar 2012 steht der 58-Jährige beim Sport-Club an der Seitenlinie, die laufende Saison ist damit seine elfte Spielzeit. Dass Mitte März noch nicht klar ist, dass es auch in der kommenden Saison gemeinsam weitergeht, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Seit geraumer Zeit verlängert Streich seinen Vertrag immer nur für ein Jahr - zuletzt entsprechend im März 2023.

Entscheidung wohl "am Montag oder Dienstag"

Der zeitliche Rahmen bleibt auch in diesem Jahr der gleiche. Denn rund um das Europa League Spiel in London kündigte Streich an, seine Entscheidung nächste Woche zu kommunizieren: "Es kann sein, dass es am Montag oder Dienstag sein wird."

Auch wenn ihm die Enttäuschung nach dem Aus in der Europa League nach dem 0:5 gegen West Ham ins Gesicht geschrieben stand, machte er klar, dass dies keine Rolle spiele: "Selbstverständlich haben dieses Spiel und das Ergebnis keinen Einfluss darauf. Es wäre schlimm, wenn ein Spiel einen Einfluss auf so eine weitreichende Entscheidung hätte."

Schon jetzt ist klar, dass das Trainerteam in der kommenden Saison verändert wird. Co-Trainer Patrick Baier, seit 1999 im Klub und seit 2009 bei den Profis, hat schon im Februar entschieden, nach der Saison aufzuhören.