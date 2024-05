Nach Aus bei Nordhorn-Lingen: Daniel Kubeš wechselt zurück in die Heimat

Bis Dezember 2023 stand Daniel Kubeš bei der HSG Nordhorn-Lingen an der Seitenlinie. Nun kehrt der 46-jährige in seine tschechische Heimat zurück.

Nach der vorzeitigen Trennung von Daniel Kubeš war der Trainer seit Dezember 2023 ohne Verein. Bei der HSG Nordhorn-Lingen hatte der 46-jährige zuvor zweieinhalb Jahre verbracht, auch als Trainer der tschechischen Nationalmannschaft und des TV Emsdetten war er bereits tätig.

Nun kehrt Kubeš in sein Heimatland zurück und übernimmt für die kommenden vier Jahre das Traineramt beim HC Dukla Prag. "Ich freue mich darauf, in Prag in einem Verein mit einer so großen Tradition zu arbeiten, in dem ich auch fünf Jahre meiner Spielerkarriere verbracht habe", erklärte Kubeš auf der Vereinswebsite, und führte aus: "Ich hoffe, dass ich den jungen Spielern bei ihrer spielerischen und individuellen Entwicklung helfen kann."

Der 46-jährige schloss: "Ich glaube, dass in dem Verein viel Potenzial steckt und Dukla in Zukunft Ergebnisse erzielen kann, die uns alle stolz machen werden." Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Club zur Zeit der Tschechoslowakei, als er 1957, 1963 und 1984 Europapokalsieger der Landesmeister wurde und insgesamt 28 Landesmeisterschaften errang. Zuletzt krönte sich der HC 2017 zum tschechischen Meister.