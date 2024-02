Nach Auftaktsieg: Wehrlein in Riad nur Achter

Nach dem überragenden Saisonauftakt hat der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein in der Elektro-Rennserie Formel E einen Rückschlag hinnehmen müssen.

In Riad/Saudi-Arabien kam der Worndorfer im zweiten Meisterschaftsrennen nicht über den achten Platz hinaus. Beim Auftakt in Mexiko-Stadt hatte Wehrlein gewonnen.

Der 29 Jahre alte Porsche-Pilot startete beim Sieg von Weltmeister Jake Dennis (Großbritannien) auf Position sechs, verlor aber beim Start sofort drei Positionen. Das Rennen verbrachte der frühere DTM-Champion meist hinter dem zweiten Deutschen Piloten Maximilian Günther (Oberstdorf/Maserati) als Schlusslicht der Verfolgergruppe.

Im Vorjahr hatte Wehrlein beide Rennen in Saudi-Arabien gewonnen, war deshalb optimistisch angereist. Am Samstag bietet sich die nächste Chance auf einen Erfolg.

Der Kalender umfasst in diesem Jahr 16 Rennen verteilt auf zehn Stationen. Eines der Doppel-Events der zehnten Saison steigt in Berlin erneut auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof, am 11. und 12. Mai wird dort auf einer neuen Streckenvariante gefahren.