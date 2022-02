Nach Attacke auf Schiedsrichter: Zverev von Tennis-Turnier in Acapulco ausgeschlossen

Nach seiner Doppel-Niederlage beim ATP-Turnier in Acapulco hat Alexander Zverev den Schiedsrichter heftig attackiert - und wurde daraufhin vom gesamten Turnier disqualifiziert.

Der Olympiasieger hatte nach dem 1:2 (2:6, 6:4, 6:10) an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) komplett die Fassung verloren und seine Wut am Schiedsrichterstuhl ausgelassen.

Zverev schrie den Schiedsrichter nach dem Erstrundenmatch lautstark an ("You fucking idiot") und schlug immer wieder kräftig mit seinem Schläger an dessen Stuhl, nur knapp an den Füßen vorbei. Hintergrund: Zverev und sein Partner Melo waren der Ansicht, dass der Ball während eines Tiebreaks fälschlicherweise im Aus gesehen worden war. Schon auf dem Court hatte sich Zverev gestenreich aufgeregt. Wenig später war die Niederlage besiegelt.

Der Ausraster hat Folgen: Wie die Organisatoren bekanntgaben, wird der 24-Jährige vom gesamten Turnier wegen unsportlichen Verhaltens ausgeschlossen. Das heißt: Der Hamburger kann seinen Titel im Einzel nicht verteidigen.

Die deutsche Nummer eins hatte eigentlich in einer historischen Nachtschicht am Dienstag kurz vor 5 Uhr Ortszeit den US-Amerikaner Jenson Brooksby mit 3:6, 7:6 (12:10), 6:2 besiegt und war ins Achtelfinale eingezogen. Sein nächstes Match hätte Zverev in der Nacht zu Donnerstag (MEZ) gegen den Münchner Peter Gojowczyk bestritten - dazu wird es aber nicht kommen. Zverev muss außerdem weitere Verbandsstrafen befürchten.