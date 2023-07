Nach Attacke am Grand Colombier: Sekunden-Duell der Favoriten geht in den Alpen weiter

Am Grand Colombier attackierte Tadej Pogacar erneut Jonas Vingegaard und machte weitere Sekunden auf den Gesamtführenden gut. Vor den schweren Etappen in den Alpen trennen die Favoriten nur noch neun Sekunden.

Rad an Rad gingen die beiden Favoriten der Tour de France 2023, Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, in den schweren Anstieg auf den Grand Colombier. In Adam Yates (Team UAE) und Sepp Kuss (Jumbo Visma) hatten beide ihren jeweiligen Edelhelfer noch an ihrer Seite. Es schien, als würde das Duell der beiden Ausnahmefahrer, das in den Pyrenäen und am Puy de Dome für Spektakel gesorgt hatte, im Jura-Gebirge keine Fortsetzung finden.

Doch dann attackierte Pogacar: 500 Meter vor dem Ziel ging der Slowene aus dem Sattel und zog trotz der durchschnittlich 7,1-prozentigen Steigung einen regelrechten Sprint bis zur Ziellinie an. Vingegaard versuchte zwar, diesen zu parieren, konnte das Tempo aber nicht mehr voll mitgehen. Mit vier Sekunden Vorsprung auf seinen dänischen Widersacher kam Pogacar schließlich ins Ziel und sicherte sich als Tagesdritter weitere vier Bonussekunden. Damit verkürzte der Slowene seinen Rückstand im Gesamtklassement auf den Titelverteidiger von 17 auf minimale neun Sekunden.

Investierte das Team UAE zu viel?

"Ein Sieg im Kampf um das Gelbe Trikot", reklamierte Pogacar daher im Ziel für sich und fügte hinzu: "Jeder kann aus dem heutigen Tag eine Menge Selbstvertrauen und Motivation mitnehmen. Es war eine wirklich gute Mannschaftsleistung."

Doch darüber wurde im Umfeld der Tour breit diskutiert: Das Team UAE des 24-Jährigen hatte vom Start weg viel investiert und schien auf einen Etappensieg zu fahren. Trotzdem schaffte die Equipe es nicht, den Vorsprung auf die Spitzengruppe um den späteren Etappensieger Michal Kwiatkowski so klein zu halten, dass ihr Teamkapitän Pogacar am Grand Colombier noch zum Sieg hätte fahren können. Auch eine längere Attacke auf das Gelbe Trikot war nicht drin. Zwar zogen seine Helfer den Slowenen mit 44:01 Minuten Anstiegszeit zu einem Rekord am Grand Colombier, dennoch schien der Einsatz des Teams vielen als zu hoch angesichts des Ertrags von "nur" vier Sekunden Vorsprung auf Vingegaard.

Pogacar: "Eine gute Situation für uns"

Vor den anstehenden schweren Prüfungen in den Alpen auf der 14. und 15. Etappe ist Pogacar dennoch zuversichtlich: "Es ist eine gute Situation für uns. Wir versuchen von Tag zu Tag, die Gelegenheiten zu finden, um ein paar Sekunden herauszuholen." Nachdem er auf der ersten Pyrenäen-Etappe nach Laruns noch mehr als eine Minute auf Vingegaard verloren hatte, pirschte sich der 24-Jährige bei der Bergankunft nach Cauterets-Camabasque, am Puy de Dome sowie nun am Grand Colombier Sekunde für Sekunde an den Dänen heran. Allerdings war bereits zuvor erwartet worden, dass solche Anstiege mit Chancen auf einen explosiven Antritt dem Slowenen mehr liegen würden als Vingegaard.

Vingegaards Stärken liegen in den Alpen

Dieser sieht seine Stärken mehr in den Alpen mit ihren vielen und langen Anstiegen: "So eine Etappe (wie am Grand Colombier; Anm. d. Red.) liegt mir nicht. Die längeren Etappen mit mehr Bergen kommen mir mehr entgegen." Über den erneuten Zeitverlust sei er daher nicht enttäuscht, vielmehr sei er froh, den Abstand so gering gehalten zu haben. "Ich habe Vertrauen in mich und meine Stärken, es wird in den nächsten Tagen spannend", sagte der Gesamtführende vom Team Jumbo-Visma, "ich bin in guter Form und freue mich auf die nächsten Tage." Die Etappen 14 und 15 dürften ganz nach seinem Geschmack sein, stehen doch insgesamt sieben Anstiege der ersten und höchsten Kategorie auf dem Programm, unter anderem auf den Col de Joux Plane und nach Saint-Gervais Mont Blanc.

Die finale Entscheidung bei der diesjährigen Tour ist also noch lange nicht gefallen. Zwar konnte Pogacar auf den letzten Anstiegen immer wieder Nadelstiche setzen, einige Sekunden auf Vingegaard gutmachen und sich dadurch ein Momentum erarbeiten. Es stehen aber noch der Alpen-Doppelpack an diesem Wochenende, das Zeitfahren am Dienstag sowie die Königsetappe am Mittwoch auf das Dach der Tour, den Col de la Loze (2.304 Meter), an. Die Große Schleife verspricht also noch weitere packende Duelle zwischen den beiden Favoriten auf den Gesamtsieg, ehe sie am 23. Juli auf die Champs-Elysees einbiegt.