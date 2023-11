Nach Arsenal-Stellungnahme: Referee-Boss Webb verteidigt umstrittenen VAR-Check

Vor anderthalb Wochen hatte Arsenal durch ein diffiziles Gegentor in Newcastle verloren. Nun verteidigte Schiedsrichter-Boss Howard Webb den Dreifach-VAR-Check - dafür hätte Kai Havertz Rot sehen müssen.

An der Tabellenspitze der Premier League geht es so eng zu, dass Arsenal als derzeitiger Dritter mit nur zwei Punkten mehr schon Spitzenreiter wäre. Umso mehr dürfte einige bei den Gunners immer noch die 0:1-Niederlage bei Newcastle United am 4. November ärgern. Damals hatte Anthony Gordon in der 64. Minute ein Siegtor geschossen, das nachhallte - bis heute.

Der Treffer hatte gleich drei VAR-Überprüfungen standgehalten: Die Fragen, ob der Ball im Vorfeld die Seitenauslinie überschritten, ob Vorarbeiter Joelinton Gabriel gefoult und ob Torschütze Gordon im Abseits gestanden hatte, waren vom Referee-Team um Feld-Schiedsrichter Stuart Attwell allesamt negativ beschieden worden, was einen Furor in Nordlondon auslöste.

Erst sprach Trainer Mikel Arteta grollend von einer "absoluten Schande" und davon, wie ihn "diese Leute" "krank" machen. Dann veröffentlichte Arsenal am Tag danach ein bemerkenswertes Statement mit der Aufforderung an die Schiedsrichter-Vereinigung PGMOL, "sich dringend mit dem Niveau der Schiedsrichterleistungen zu befassen" und mit Maßnahmen, "die uns alle weiter bringen als rückwirkende Analysen, Erklärungsversuche und Entschuldigungen".

Webb: Ablauf ungewöhnlich, aber "korrekt"

Doch im Gegensatz zu vielen anderen Szenen in dieser Saison blieb eine Entschuldigung der PGMOL diesmal aus. Vielmehr erklärte nun deren Chef Howard Webb, dass der Ablauf rund um Gordons Siegtor "korrekt" gewesen sei. "Der VAR hat das sorgfältig geprüft und keine eindeutigen Beweise gefunden, um einzugreifen und das Tor zu annullieren. Es war eine ungewöhnliche Situation mit drei Aspekten für den VAR", sagte der frühere Top-Schiedsrichter in der am Dienstagabend bei "Sky Sports" und "TNT Sports" ausgestrahlten Sendung "Match Officials: Mic'd Up". Zwar hätte jeweils die Feld-Entscheidung auch anders lauten können, eine klare Fehlentscheidung sei Attwell aber durch keine Kameraeinstellung nachzuweisen gewesen.

Allerdings hätte Attwell Webb zufolge gleich zwei Spielern noch vor der Pause Rot zeigen müssen: erst Kai Havertz für dessen rücksichtsloses Foul an Sean Longstaff, dann auf der anderen Seite Bruno Guimaraes für einen Ellenbogeneinsatz gegen Jorginho. "In Zukunft würden wir in solchen Situationen Rote Karten erwarten", betonte Webb.