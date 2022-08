Nach Arbeitssieg gegen Augsburg: Hoffenheim "kommt langsam ins Rollen"

Die TSG Hoffenheim hat nach dem Arbeitssieg gegen den FC Augsburg nach vier Spieltagen bereits neun Punkte auf dem Konto. Der Saisonstart gibt den Kraichgauer Selbstvertrauen.

Sieben Tore und neun Punkte aus den letzten drei Partien - und das nach dem 1:3 in Gladbach am 1. Spieltag: Der TSG Hoffenheim glückte der Saisonstart - das 1:0 gegen den FC Augsburg war bereits der dritte Sieg in Folge. Doch der Erfolg gegen die Fuggerstädter unterschied sich zu den beiden vorherigen. Während die Kraichgauer bei der Aufholjagd gegen Bochum und beim überzeugenden 3:0 in Leverkusen spielerisch überzeugt hatten, blitzte die Klasse der 1899-Offensive gegen den FCA nur phasenweise auf.

"Offensiv war es nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben", wurde André Breitenreiter nach dem knappen Erfolg auf der Vereinswebsite zitiert. Neuzugang Grischa Prömel pflichtete ihm bei: "Das war ein Arbeitssieg. Wir haben es uns selbst schwer gemacht, die vielen sehr guten Umschaltaktionen nicht gut ausgespielt."

Mal geht er in den Winkel, mal geht er drüber. Dennis Geiger

Einen Konter spielten die Hoffenheimer aber stark aus: Über Georginio Rutter, Andrej Kramaric und Robert Skov landete die Kugel bei Dennis Geiger, der diese volley in den linken Winkel schoss. Die Aktion reichte für den Sieg. Dabei wunderte sich der Torschütze im ersten Moment, warum der Däne ihm den Ball auf den linken Fuß abgelegt hatte - doch auch mit dem schwächeren klappte es. "Ich habe ihn perfekt getroffen. Mal geht er in den Winkel, mal geht er drüber. Umso mehr freut es mich, dass es heute geklappt hat", so der Sechser.

Erneut ohne Gegentor

Während die Offensive diesmal nicht zur Entfaltung kam, stand die Defensive, die in der Vorsaison häufiger mal gewackelt hatte, erneut sicher. Die Konsequenz: Hoffenheim kassierte seinen letzten Gegentreffer vor 257 Minuten (0:2 durch Zoller in der 13. Minute gegen Bochum). "Es ist uns gelungen, dass wir den Gegner von unserem Tor weggehalten haben", stellte auch Breitenreiter fest.

Am Ende erarbeitete sich die TSG also den zweiten Heimsieg unter dem Neu-Coach. So ein Erfolg sei laut Prömel die Bestätigung für das, "was wir trainieren". Aus diesem Grund reisen die Kraichgauer nun mit Selbstvertrauen zum Gastspiel nach Dortmund auf Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE bei kicker). Oder in Prömels Worten: "Wir kommen langsam ins Rollen. Wir wollen den Schwung mitnehmen und müssen und vor niemandem verstecken."