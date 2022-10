Nach Angriff gegen Poole: Warriors öffnen Green am Donnerstag die Tür

Draymond Green darf in Kürze wieder mit der Mannschaft trainieren. Das gaben die Golden State Warriors bekannt.

Am Donnerstag werde Green wieder mit seinem Teamkameraden üben, sagte Warriors-Coach Steve Kerr nach dem Preseason-Sieg des NBA-Champions gegen die Portland Trail Blazers (131:98) am Dienstagabend (Ortszeit).

Green war vom Team isoliert worden, nachdem er Mannschaftskollege Jorden Poole vergangenen Mittwoch im Training tätlich angegriffen hatte. Die Warriors sprachen zwar eine Strafe gegen den Forward aus, suspendierten ihn jedoch nicht. Nachdem sich Green entschuldigt hatte, musste er zunächst Individualtraining absolvieren.

"Das ist die größte Krise, seit ich hier bin", sagte Kerr. "Das ist wirklich eine ernste Angelegenheit. Wir sind nicht perfekt, aber wir werden aus der Sache lernen und darauf vertrauen, dass das die beste Entscheidung ist für unsere Mannschaft", so der Trainer weiter. Die Entscheidung, Green wieder in den Kreis zu holen, hatten die Warriors gemeinsam mit dem angegriffenen Poole, Superstar Stephen Curry und weiteren Spielern getroffen. Auch Green und Poole hatten sich zuletzt zu einem Gespräch getroffen. Kerr gab an, dass der Angegriffene bereit sei, nach vorne zu schauen und "gemeinsam mit Draymond wieder aufs Spielfeld zu gehen".

Auftakt gegen die Lakers

Der Trainer rechnet mit einem Einsatz Greens im finalen Vorbereitungsspiel der Kalifornier am Freitag (Ortszeit) gegen die Denver Nuggets. Die Warriors legen kommenden Mittwoch (4 Uhr MESZ) mit einem Heimspiel gegen LeBron James, Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers los.

Der 32-jährige Green gewann mit den Warriors insgesamt bereits vier NBA-Titel und war 2017 "Defensive Player of the Year" in der Liga.