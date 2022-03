Nach angeblichem Weltrekord: Rangnick scherzt über Cristiano Ronaldo

Nach seiner Gala gegen Tottenham sieht Cristiano Ronaldo "keine Grenzen für Manchester United". Trainer Ralf Rangnick ist zu Scherzen aufgelegt.

Ist Cristiano Ronaldo jetzt tatsächlich "offiziell" der beste Fußballer aller Zeiten? Gesichert ist, dass der Portugiese bei Manchester Uniteds 3:2-Sieg über die Tottenham Hotspur dreimal getroffen hat, und auch, dass es die Tore 805, 806 und 807 seiner Karriere waren. Doch alles andere, was am Samstag die Runde machte, steht auf so wackeligen Beinen wie Uniteds Aufschwung unter Ralf Rangnick.

Angeblich hat Ronaldo nun die 805 Tore übertroffen, die der gebürtige Wiener Josef "Pepi" Bican einst in Österreich und der damaligen Tschechoslowakei erzielt haben soll, und damit einen neuen FIFA-Rekord aufgestellt. Der Weltverband selbst vermeldete Ronaldos Weltrekord aber nicht und hatte auch Bicans Marke bisher nur unter Vorbehalt genannt.

Rangnick: "Das war mit Sicherheit seine beste Leistung, seit ich hier bin"

Für Ralf Rangnick dürfte das - anders als womöglich für Ronaldo selbst - ohnehin nicht so wichtig sein. Die Wirkung der CR7-Gala für die Gegenwart ist groß genug: United bleibt vor dem Achtelfinalrückspiel gegen Atletico Madrid am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Rennen um eine weitere Champions-League-Teilnahme, und ein paar kritische Töne der letzten Tage sind erst mal gedämpft.

"Wir haben die Reaktion gezeigt, die wir zeigen mussten", sagte Rangnick am Samstag erleichtert am BBC-Mikrofon, nachdem er sich vor der Partie selbst unter Siegzwang gesetzt hatte. Zwar war sein Gegenpressing-Stil gegen die Spurs einmal mehr nur in Ansätzen zu erkennen, doch United nutzte die Fehler der Gäste gnadenlos aus - und hatte eben einen Ronaldo in seinen Reihen, dem fast alles gelang.

"Das war mit Sicherheit seine beste Leistung, seit ich hier bin", lobte Rangnick und schloss dabei explizit auch Ronaldos Spiel ohne Ball ein. Dabei war zuletzt einmal mehr Unruhe aufgekommen, weil der 37-Jährige vor Uniteds 1:4 im Derby bei ManCity nach Portugal geflogen war, angeblich, weil er erfahren hatte, dass er nicht für die Startelf vorgesehen war.

Portugal statt Training? "Vielleicht sollten wir das für den Rest der Saison so machen"

Rangnick hatte diese Spekulationen dementiert und von einer Hüftblessur gesprochen, nun lächelte er die Vorgeschichte der Drei-Tore-Gala weg: "Wir haben gerade gescherzt, dass es vielleicht immer sinnvoll sein könnte, ihn für drei Tage nach Portugal zu schicken und zwei Tage nicht im Training zu haben - gemessen daran, dass er schon am Donnerstag ähnlich gut trainiert hat. Nach dem Training habe ich mich dafür entschieden, ihn spielen zu lassen, obwohl er eine Woche nicht trainiert hat. Vielleicht sollten wir das für den Rest der Saison so machen."

Ronaldo, jetzt gemeinsam mit den Liverpoolern Sadio Mané und Diogo Jota (alle 12) Zweiter der Premier-League-Torjägerliste hinter Mohamed Salah (20), sah sich darin bestätigt, "dass wir jeden schlagen können, solange wir hart arbeiten und zusammenstehen", und schrieb bei Instagram weiter: "Es gibt keine Grenzen für ManUnited! Egal, was kommt!"

Er und Rangnick werden allerdings wissen: Die Unruhe, die vorerst aus dem Old Trafford vertrieben wurde, könnte schon am Dienstagabend zurückkehren.