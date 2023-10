Nach Aktion für Obdachlose: Gosens "berührt"

Der erste offizielle Termin für die deutsche Nationalmannschaft in den USA war kein Training oder eine Pressekonferenz, sondern eine Charity-Aktion für Obdachlose. Robin Gosens zeigte sich betroffen und packte mit an.

Nach dem mehrstündigen Transatlantikflug von Frankfurt nach Boston und einer knapp einstündigen Busfahrt checkten Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nationalspieler bereits am späten Montagnachmittag Ortszeit im Renaissance Boston Patriot Place Hotel gleich neben dem Stadion des NFL-Klubs New England Patriots ein. Zur ersten Trainingseinheit auf dem Gelände der Patriots bittet Nagelsmann seinen Kader am Dienstag um 15 Uhr Ortszeit, also um 21 Uhr deutscher Zeit.

Doch zuvor war Robin Gosens gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Arne Friedrich schon für den guten Zweck unterwegs und nahm mit NFL-Footballern an einer Charity-Aktion der Stiftung Nationalmannschaft in Foxborough teil. Gosens hörte bei der Rede eines Streetworkers aus Boston zunächst aufmerksam zu. Dann packte der Außenverteidiger von Union Berlin gemeinsam mit Raekwon McMillan, dem Linebacker der New England Patriots, beim Verladen der Hilfspakete für Obdachlose in einen Lieferwagen mit an.

"Wir müssen uns alle immer wieder vor Augen führen, in welcher privilegierten Lage wir uns befinden. Alleine, dass wir ein Haus oder ein Dach über dem Kopf haben, das ist alles andere als selbstverständlich, das sieht man hier, das sieht man aber auch in Deutschland, da muss man gar nicht weit weg gehen", sagte Gosens. "Das trifft, das berührt und in mir selbst wächst gleichzeitig die Verantwortung, dass man der Gesellschaft etwas zurückbezahlt, was Gutes tut." Aus diesem Verantwortungsgefühl heraus sei auch die Team-Stiftung gegründet worden. "Für uns ist es das Normalste auf der Welt, etwas zurückzugeben. Das muss aber nicht immer an die große Glocke gehängt werden."

300 Pakete mit Winterkleidung

Angestoßen wurde die Aktion von der Patriots Foundation, dem NFL-Franchise aus Massachusetts. Zum Welt-Obdachlosentag wurden von den Sportlern 300 Pakete unter anderem mit Winterkleidung, Essen und auch Souvenirs wie Autogrammkarten verpackt und transportfähig gemacht. Diese sollen an Bedürftige in der Region im Nordosten der USA verteilt werden. Überdies wurden die Obdachlosen mit Mänteln im Patriots-Design beschenkt, die sich zu Schlafsäcken umfunktionieren lassen. 100 Stück sollen auch nach Deutschland gehen.

Gosens hat eine eigene Stiftung

"Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir hier einen kleinen Eindruck bekommen haben", sagte Gosens. Der Neu-Berliner engagiert sich auch außerhalb der Nationalmannschaft sozial. Mit seiner Stiftung "Träumen lohnt sich" setzt er sich für für Kinder und Jugendliche ein, die körperlich, geistig oder sozial benachteiligt sind.

Erstes Training um 15 Uhr

Die DFB-Auswahl bereitet sich auf dem Gelände der Patriots bis zum Freitag auf ihre zwei Testspiele in Amerika vor. Die Nationalmannschaft trifft beim Debüt von Nagelsmann als Bundestrainer am Samstag (21 Uhr) in Hartford auf den Gastgeber USA. Am Mittwoch kommender Woche (2 Uhr) ist Mexiko der Gegner in Philadelphia.