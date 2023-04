Nach Ahlen-Intermezzo: Manno kehrt als Sportlicher Leiter zum Wuppertaler SV zurück

Gaetano Manno verlässt nach zwei Monaten wieder Rot Weiss Ahlen, um als Sportlicher Leiter zum Wuppertaler SV zurückzukehren. An der Werse steht mit Orhan Özkara bereits der Nachfolger in den Startlöchern.

Mehr zur Regionalliga West Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der Abschied von Stephan Küsters, der sein Amt als Sportlicher Leiter beim Wuppertaler SV gegen eine Anstellung in der 3. Liga tauscht, hat in der Regionalliga West zu einem kleinen Domino-Effekt geführt. Der WSV hat die entstandene Vakanz mit Gaetano Manno gefüllt, der erst Mitte Februar als neuer Sportlicher Leiter bei Rot Weiss Ahlen vorgestellt wurde.

Manno, der beim WSV bereits drei Jahre als Chefscout gearbeitet hatte, wollte unbedingt zurück zu seinem Ex-Verein, sodass Ahlen "mit großem Bedauern" einer Vertragsauflösung zugestimmt habe. Manno verlässt die Wersestädter mit freundlichen Worten: "Der Wuppertaler SV ist mein Heimatverein. Ich bin dem Verein Rot Weiss Ahlen daher sehr dankbar, dass er mir die Chance gibt, meinen Weg zu gehen. Ahlen ist ein Traditionsverein. In der Zeit, seitdem ich hier bin, habe ich gesehen, dass hier ein Konzept verfolgt wird, das für einen modernen guten Fußball steht. Ich glaube fest dran und wünsche mir, dass der Verein auch in der nächsten Saison in der Regionalliga spielt."

Zu seiner neuen Aufgabe sagt der 40-jährige Ex-Profi in einer Meldung ergänzend: "Ich hatte sehr gute Gespräche mit Friedhelm Runge (Hauptsponsor, Anm. d. Red.) und dem Vorstand. Wir haben vertrauensvoll miteinander gesprochen, ich bin froh über den positiven Ausgang." WSV-Vorstand Thomas Richter begründet, warum die Wahl auf Manno fiel: "Gaetano ist die naheliegendste Lösung für die Neubesetzung der Position des Sportlichen Leiters. Er ist in alle Prozesse eingebunden, verfügt über ein exzellentes Netzwerk und benötigt keine Einarbeitungszeit."

Özkara verlässt Türkspor Dortmund

Nach der Vertragsauflösung mit Manno hat auch Ahlen schnell reagiert und kann ebenfalls einen neuen Sportlichen Leiter verkünden: Orhan Özkara geht auf die Kommandobrücke, der für den damaligen LR Ahlen in der 2. Bundesliga und in der Regionalliga auf dem Feld stand. Nach seiner aktiven Karriere war der heute 43-Jährige Jugend- und Co-Trainer bei Rot Weiss Ahlen und bis zuletzt Chefcoach beim ambitionierten Westfalenligisten Türkspor Dortmund. "Ich kenne den Verein von klein auf an und brenne für die neue Aufgabe. Gemeinsam arbeiten wir weiter an dem Ziel Klassenerhalt und dem Aufbau einer starken Mannschaft für die kommende Saison. Wir wollen auch im nächsten Jahr in der Regionalliga spielen", sagt Özkara auf der Internetseite der Ahlener.