Nach acht Monaten Wett-Sperre: Ivan Toney auch in FC 24 zurück

Nach einer achtmonatigen Sperre feierte Ivan Toney jüngst sein Comeback auf dem realen Rasen der Premier League. EA SPORTS hat reagiert und den englischen Stürmer auch in FC 24 hinzugefügt.

Liebhaber des virtuellen Fußballs mussten in EA SPORTS FC 24 bislang auf den zweittreffsichersten englischen Stürmer der abgelaufenen Saison verzichten. 20 Premier-League-Tore erzielte Ivan Toney 2022/23 - nicht etwa für einen der großen Klubs von der Insel, sondern für den FC Brentford. Dennoch hatte der Entwickler den Angreifer zum Release von FC 24 nicht ins Spiel aufgenommen, weil er in der Realität nicht spielen durfte.

Toney war von der FA im Mai 2023 für acht Monate gesperrt worden. Er hatte gegen die Wettregeln des englischen Fußballverbands verstoßen - gleich 262 Fälle wurden ihm vorgeworfen. Diese Sperre ist im Januar abgelaufen, seither darf der 27-Jährige wieder das Trikot der Bienen überstreifen. In seinen ersten beiden Premier-League-Partien nach der Rückkehr traf Toney gleich jeweils.

Mit Facescan wieder im Karrieremodus

EA SPORTS hat reagiert und den Torjäger per Kader-Update in FC 24 aufgenommen. Gespielt werden kann er etwa via Anstoß, aber auch im Karrieremodus. Dort verfügt Toney über ein Overall-Rating von 80, der Publisher reaktivierte auch seinen alten Facescan. Elfmeter (92), Sprungkraft (91) und Abschluss (85) stechen unter den virtuellen Attributen Toneys hervor - zudem kann seine Gesamtbewertung laut Potenzial noch um einen Zähler ansteigen. In Football Ultimate Team (FUT) gibt es dagegen noch keine Karte von ihm.