Nach acht Jahren zurück in Liga 3: Waldhof holt Benatelli

Der SV Waldhof Mannheim gewinnt zur neuen Saison jede Menge Erfahrung: Rico Benatelli verstärkt das Mittelfeld der Kurpfälzer.

Aus der österreichischen Bundesliga zum Waldhof: Rico Benatelli stand in den vergangenen beiden Spielzeiten bei Austria Klagenfurt unter Vertrag und erreichte jeweils Platz 6 in der höchsten Spielklasse der Alpenrepublik. Von nun an kickt der 32-Jährige wieder in Liga 3, in der er zuletzt in der Saison 2015/16 spielte - und damals mit den Würzburger Kickers den Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus schaffte.

Insgesamt 72 Spiele (12 Tore) absolvierte Benatelli bislang in der Liga, hinzu kommen 189 Spiele in der 2. Bundesliga, in denen ihm 17 Treffer gelangen. Die Stationen des Neu-Mannheimers lesen sich dabei namhaft: Neben Erzgebirge Aue trug Benatelli auch die Trikots von Dynamo Dresden und dem FC St. Pauli.

Von seinem großen Erfahrungsschatz wollen die Kurpfälzer nun profitieren: "Nach den Abgängen erfahrener Akteure haben wir auf dem Markt natürlich auch nach sehr erfahrenen, aber weiterhin hungrigen Spielern Ausschau gehalten. Mit Rico Benatelli haben wir uns schon zu Beginn auf einen Spieler konzentriert, den wir unbedingt bei uns spielen sehen wollten", wird der technische Leiter Sport des SVW, Anthony Loviso, auf der Vereinshomepage zitiert.

Die Avancen der Mannheimer ließen schließlich auch Benatelli nicht kalt - der sich nun auf seine neue Aufgabe freut: "Der SV Waldhof Mannheim hat sich von der ersten Sekunde an sehr um mich bemüht. Wir hatten tolle Gespräche und mir war schnell bewusst, dass ich hier in Mannheim ein neues Zuhause gefunden haben könnte. Der Verein hat eine große Strahlkraft und die Unterstützung der Fans und der Stadt ist riesig."

Beim Waldhof soll Benatelli als Taktgeber im Mittelfeld fungieren, so Loviso: "In seiner Karriere hat er gezeigt, dass er das Bindeglied aus Offensive und Defensive sein kann, welches wir gesucht haben. Er ist ein Spieler, der den Ball haben möchte und dem Spiel seinen Takt vorgibt. Dass wir Rico heute hier vorstellen können ist sehr wichtig für uns als Mannschaft und freut uns unheimlich.“