Nach acht Jahren: Juventus lockt Sportdirektor Giuntoli aus Neapel weg

Die SSC Neapel verliert nach ihrem Erfolgstrainer auch ihren Erfolgssportdirektor: Cristiano Giuntoli soll seine ungewöhnlichen Methoden künftig bei Juventus Turin einbringen.

Sportlich konnte Juventus Turin zuletzt nicht einmal mehr annähernd mit der SSC Neapel mithalten, doch die Strahlkraft des italienischen Rekordmeisters scheint trotz aller Turbulenzen ungebrochen zu sein. Am Freitag stellte er mit Cristiano Giuntoli den Architekten der neapolitanischen Erfolgsgeschichte als neuen Sportdirektor vor.

Dass der 51-Jährige Napoli nach acht Jahren und damit ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags verlassen wird, stand bereits fest. Nach Trainer Luciano Spalletti ist damit wenige Wochen nach den Meisterfeierlichkeiten auch die zweite Erfolgsfigur nicht mehr da. Giuntoli hatte unter anderem mit den Verpflichtungen von Torjäger Victor Osimhen, Spielmacher Khvicha Kvaratskhelia und dem vom FC Bayern umworbenen Abwehrboss Min-Jae Kim herausragendes Gespür bewiesen.

Napolis Meisterschaft sagte Giuntoli schon vor Jahren voraus

"Jemand hat mir schon vor Jahren gesagt, dass wir den Scudetto gewinnen werden", hatte Präsident Edoardo De Laurentiis den Fans Anfang Mai zugerufen. "Es war Cristiano Giuntoli." Dieser bekannte an gleicher Stelle, dass De Laurentiis' Anruf 2015 sein Leben verändert habe. "Er hat mich wie ein Mitglied seiner Familie behandelt."

Dass Giuntoli seine beachtliche Karriere nun beim ungeliebten Rivalen in Turin fortsetzen wird, dürfte De Laurentiis dennoch kaum gefallen, von den Napoli-Fans ganz zu schweigen. Bei Juve, das die vergangene Saison nur als Siebter beendet hatte und - abhängig von der ausstehenden UEFA-Entscheidung - wegen der nachgewiesenen Bilanzfälschung sogar seinen Platz in der Conference League noch verlieren könnte, wartet eine Mammutaufgabe auf Giuntoli.

In Capri soll Giuntoli sogar die Halmlänge des Rasens kontrolliert haben

Der gebürtiger Florentiner, der als Spieler nie über die Serie C hinausgekommen war, hatte seine Managerkarriere einst in La Spezia begonnen und war danach mit Capri viermal bis in die Serie A aufgestiegen. Er gilt als Perfektionist, der in Capri sogar regelmäßig die Halmlänge des Rasens kontrolliert haben soll, und als innovativ auf dem Transfermarkt. Die Zeiten, in denen große Namen wie Paul Pogba oder Angel di Maria geholt wurden, dürften für Juve jedenfalls erst einmal vorbei sein.

Nach zwei titellosen Jahren, die dafür gefüllt waren mit Personalbeben und Gerichtsterminen, geht es für die Alten Dame ohnehin erst einmal darum, Spieler loszuwerden, etwa die Ex-Bundesligaspieler Weston McKennie oder Denis Zakaria. Klar ist: Keiner seiner bisherigen Arbeitgeber hat es bereut, Giuntoli verpflichtet zu haben.