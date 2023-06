Nach acht Jahren: Doreth verabschiedet sich aus Bayreuth

Bei medi Bayreuth endet nicht nur das Kapitel BBL. Auch der langjährige Aufbauspieler Bastian Doreth hat sich von den Oberfranken verabschiedet.

Nach acht Jahren im Trikot von medi Bayreuth zieht Doreth weiter. Das gab der Aufbauspieler am Donnerstag in einer Videobotschaft bekannt. Das Kapitel Bayreuth endet für den mittlerweile 34-Jährigen, dessen künftiger Klub das Neu-Engagement noch am Fronleichnamstag publik machen will, also mit dem Abstieg des Traditionsvereins aus dem deutschen Oberhaus.

"Es ist eine unfassbar schwierige Entscheidung für mich gewesen", sagte Doreth in seiner Botschaft. Bayreuth sei für ihn und seine Familie "schnell eine zweite Heimat geworden. Jedoch möchte ich nochmals einen neuen Weg einschlagen und insbesondere mehr Zeit mit meiner Familie verbringen", so der Nationalspieler. Bayreuth habe sich "wirklich bemüht" und "ein gutes Angebot abgegeben, jedoch musste ich schweren Herzens diese Entscheidung nun so treffen und habe das Angebot des Klubs nicht annehmen können".

Auch in der neuen Saison werde Doreth nach Bayreuth zurückkehren, der künftige Verein des Nürnbergers ist also ebenfalls in der Pro A beheimatet. Seinem bisherigen Klub wünschte Doreth zum Abschied "alles Gute", er "glaube fest an eine gute Zukunft für den Bayreuther Basketball".

Insgesamt 375 BBL-Spiele - Steiner zeigt "größtes Bedauern"

Nach insgesamt 375 Spielen in der BBL steht für den Aufbauspieler, der auch schon für den FC Bayern, Brose Bamberg, die TBB Trier und die Artland Dragons aktiv war, ein neues sportliches Kapitel an. In der abgelaufenen Saison verbuchte Doreth noch einmal 3,5 Punkte und 2,4 Assists pro Spiel für die Wagnerstädter.

Bayreuths Gechäftsführer Friedrich Hartung dankte dem Scheidenden "für seine großartigen Verdienste um den Bayreuther Basketball" und bezeichnete Doreth als "Botschafter des Klubs und des Bayreuther Basketballs. Durch seine offene und unkomplizierte Art hat er auch abseits des Spielfeldes die Fans und Sponsoren begeistert." Der langjährige Alleingesellschafter Carl Steiner, der Doreth 2015 mit nach Bayreuth geholt hatte, zeigte seinerseits "größtes Bedauern" angesichts der Nachricht vom Weggang der Identifikationsfigur. "Ich habe in meiner gesamten Basketballzeit selten einen untadeligeren Sportsmann erlebt als ihn", so Steiner.