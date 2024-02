Nach acht Jahren bei den Flames: Sarah van Gulik beendet ihre Karriere

Die Flames der HSG Bensheim/Auerbach geben mit Hinblick auf die kommende Bundesligasaison 2024/2025 eine weitere Personalentscheidung bekannt. Eine Schlüsselspielerin wird ihre Karriere im Sommer beenden.

Sarah van Gulik beendet ihre Karriere. Das gab der Bundesligist gestern in einer offiziellen Meldung bekannt. Die Rückraumspielerin wird ihren im Sommer auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern.

Erster Wechsel nach Deutschland im Jahr 2012

Sarah van Gulik begann mit dem Handball beim niederländischen Verein SV Germini Zoetermeer. Anschließend lief sie für den niederländischen Verein HV Hellas auf und nahm in dieser Zeit 2010 mit den Niederlanden an der U-20-Weltmeisterschaft teil und belegte den 6. Platz.

Im Februar 2012 wechselte sie zum deutschen Bundesligisten SVG Celle, den sie im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen sollte. Nachdem Celle in der Saison 2011/12 abgestiegen war, unterschrieb sie im Juli 2012 einen Vertrag für zwei Jahre bei Aalborg DH in Dänemark. Jedoch musste Aalborg in dieser Saison Insolvenz anmelden, weshalb sie bereits im Februar 2013 nach Deutschland zurückkehrte und sich der HSG Bad Wildungen anschloss.

Zur Saison 2016/2017 wechselte sie dann zu den Flames an die Bergstraße und konnte ihre vorher gezeigten Leistungen bei den Flames sofort bestätigen: Die Krönung war der Aufstieg mit der Mannschaft und dem Gewinn der Meisterschaft. Mit den Flames wurde sie in der Saison 2022/23 Deutscher Vize-Pokalsieger und spielt mit ihrem Team derzeit erstmals in der Vereinsgeschichte in der EHF European League.

"Nach 29 Jahren endet eine wundervolle Reise"

"Sarah hat uns schon Anfang letzten Jahres, informiert, dass dies ist ihre letzte Saison ist. Sie ist da ganz aufgeräumt und ganz klar und wir konnten uns schon sehr früh darauf einstellen", sagte Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm. "Sie war eine der Ersten, die ich mit meinem Konzept davon überzeugt habe nach Bensheim zu kommen und hat den Schritt zurück aus der Ersten in die zweite Liga gemacht, wofür ich sehr dankbar bin."

"Nach 29 Jahren endet eine wundervolle Reise", Sarah van Gulik zu ihrem bevorstehenden Karriereende und führte aus: "Es war eine wundervolle Zeit, in der ich viele großartige Menschen fürs Leben gewonnen habe! Leider ist der zeitliche Aufwand mit europäischen und englischen Wochen für mich in Kombination mit meinem neuen Job und meinen Lebenswünschen nicht mehr zu vereinbaren."

Auch Geschäftsführer Michael Geil ist voll des Lobes. "Als wir den Vertrag von Sarah nochmals um drei Jahre verlängert haben, war der Juni 2024 noch weit weg. Jetzt steht er vor der Tür. Sarah war immer ein Vorbild im Leben unserer Werte und jemand der den Verein als Ganzes gesehen hat - von der Bundesliga bis zu den Minis. Ich respektiere ihre Entscheidung sich auf einen neuen Lebensabschnitt zu konzentrieren. Sie bleibt uns in Bensheim erhalten und hat einen Platz in der "Hall of Flames" sicher."