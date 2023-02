Nach Absturz auf Rang 18: Sandhausen entlässt Trainer Schwartz

Der SV Sandhausen hat wenige Stunden nach dem 0:3 im Baden-Derby gegen den Karlsruher SC seinen Trainer entlassen. Alois Schwartz und auch dessen Assistent Dimitrios Moutas müssen ihren Hut nehmen.

Durch ein 0:3 gegen den KSC ist der SV Sandhausen am Sonntagnachmittag endgültig auf Rang 18 abgestürzt. Die Verantwortlichen sahen die Zeit gekommen, um zu handeln. "Wir haben an den Turnaround mit Alu geglaubt", wird Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SVS, zitiert: "Deshalb haben wir nach der Vorrunde im Winter nicht die Reißleine gezogen. Leider ist die Tendenz nicht erfreulich. Nun wollen wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben, deshalb sahen wir uns gezwungen, Alu freizustellen."

Der SVS hat vier der fünf Partien nach der Winterpause verloren. Zuletzt blieb die Mannschaft von Schwartz viermal in Folge ohne eigenen Torerfolg - und rutschte so an diesem Wochenende erneut auf den letzten Tabellenplatz ab. "Es tut mir menschlich sehr leid", erklärt Präsident Jürgen Machmeier in einer Stellungnahme des Vereins: "Wir haben alles versucht und lange Zeit an Alu festgehalten. Nach zwei biederen Auftritten gegen Düsseldorf und Karlsruhe sahen wir uns zur Reaktion gezwungen. Ich möchte mich für seine Arbeit beim SV Sandhausen herzlich bedanken."

Ich bin davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt erreicht hätten. Alois Schwartz

Geschäftsführer Volker Piegsa spricht nach dem "blutleeren Auftritt der Mannschaft" von einer "alternativlosen" Entscheidung. Der SVS und Schwartz seien "sehr professionell auseinandergegangen". Weswegen der ehemalige Coach auch noch selbst in der Pressemitteilung zu Wort kommt: "Für mich ist das natürlich kein leichter Moment. Jeder weiß, was mir der SV Sandhausen bedeutet. Ich bin davon überzeugt, dass wir unser großes Ziel, den Klassenerhalt, wie auch in der vergangenen Saison, erreicht hätten. Aber ich akzeptiere die Entscheidung und bin mir sicher, dass die Mannschaft in der Liga bleibt - ich drücke ihr die Daumen."

Zwischen 2013 und 2016 stand Schwartz erstmals in Sandhausen an der Seitenlinie, um am 22. September 2021 zum SVS zurückzukehren. Seit Sonntag hat auch seine zweite Amtszeit ein Ende gefunden.

Jetzt wartet der Club - "Kurzfristige Lösung" gesucht

Sandhausen holte aus 21 Ligaspielen gerade einmal 19 Punkte, erzielte dabei 23 Tore und kassierte gleichzeitig 39 Gegentreffer. Kein Zweitligist hat ein schlechteres Torverhältnis (-16) vorzuweisen. Schon am nächsten Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das nächste "Abstiegsendspiel" beim 1. FC Nürnberg an, der am Sonntag mit 0:5 in Heidenheim unterging.

Die Verantwortlichen des SVS kündigten an, "die kommenden Stunden zu nutzen, um intensive Gespräche bezüglich der Neubesetzung des Cheftrainerpostens zu führen". Ziel sei eine "kurzfristige Lösung, um dem neuen Cheftrainer möglichst viele Trainingseinheiten mit der Mannschaft vor dem Spiel beim 1.FC Nürnberg zu ermöglichen".