Nach Abstieg und Pokalniederlage: Hess nicht mehr Sportlicher Leiter in Worms

Norbert Hess ist nicht länger Sportlicher Leiter beim VfR Wormatia Worms, das gab der frisch abgestiegene Regionalligist in einer Pressemitteilung bekannt.

Mit dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest steht der VfR Wormatia Worms möglicherweise vor einem größeren personellen Umbruch. Dieser Herkulesaufgabe wird sich der Verein ohne seinen Sportlichen Leiter Norbert Hess stellen müssen. Wie die Wormatia am Sonntagnachmittag - einen Tag nach der dramatischen Pokalniederlage gegen Schott Mainz - in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird Hess sein Amt zum 30. Juni freiwillig niederlegen.

Der 56-Jährige hatte dem Vorstand laut Vereinsangaben diese Woche mitgeteilt, dass er seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter zum 30. Juni beenden wird. Überrascht dürfte in Worms davon kaum jemand sein. Wie Hess in einem Statement klarstellt, hätte er den Verein bereits frühzeitig von seinem Vorhaben informiert. "Dem Mannschaftsrat und den Verantwortlichen hatte ich bereits in der Winterpause meine Absicht signalisiert, im Abstiegsfall den Neuaufbau in der Oberliga voraussichtlich nicht noch einmal zu begleiten. Deshalb dürfte meine Entscheidung nun nicht sehr überraschen", heißt es wörtlich in der Pressemitteilung.

Hess war seit Mai 2019 in Worms im Amt gewesen und legte in dieser Zeit den Grundstein für den sportlichen Erfolg der vergangenen Jahre. Mit dem Neuaufbau in der Oberliga nach dem damaligen Abstieg ebnete er zusammen mit Sportvorstand Marcel Gebhardt, Ibrahim Kurt und Trainer Kristjan Glibo in einem Kraftakt den Weg für den Wiederaufstieg, der, ausgebremst von der Corona-Pandemie, drei Jahre später gelang. "Mit Norbert verlieren wir einen engagierten Sportlichen Leiter, der für die Kaderbildung der 1. Mannschaft unzählige Gespräche u. a. mit Spielern, Beratern und Trainern geführt und dafür sehr viel Zeit investiert hat“, blickt Sportvorstand Ibrahim Kurt auf die letzten vier Jahre zurück. Ein Nachfolger steht bislang noch nicht fest.