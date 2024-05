Nach Abstieg: TSV Nord Harrislee verzeichnet neun Abgänge

Nach dem 30:29-Heimsieg gegen den TuS Lintfort hat der TSV Nord Harrislee neun Spielerinnen verabschiedet.

Mit Stine Jansen verlässt ein Harrisleer Urgestein den Verein. Die 22-jährige durchlief von der C- bis zur A-Jugend alle Jugendmannschaften und spielte in der Saison 2018/19 A-Jugendbundesliga mit dem TSV. Zu dieser Zeit kam die Linksaußen auch immer wieder zu Kurzeinsätzen bei den Nordfrauen.

Nach je einem Jahr in der dritten Liga bei der HSG Jörl-DE Viöl und der HG OKT kehrte sie zur Saison 2021/22 an ihre alte Wirkungsstätte zurück. In ihrer dritten Zweitligasaison mit dem TSV Nord Harrislee erzielte sie 34 Tore. Nun entschied sich Stine Jansen dazu, eine Handballpause einzulegen.

Nach sechs Jahren in Harrislee wird auch Hanna Klingenberg die Nordfrauen verlassen. 2018 kam die 25-jährige vom SV Grün-Weiß Schwerin zum frisch aufgestiegenen TSV und konnte seit dem sechs Spielzeiten in Folge mit Harrislee in der zweiten Liga spielen. Nun zieht die Kreisläuferin für ihr Masterstudium aus Flensburg weg.

Auch die Zusammenarbeit mit Ellis Meg Bruhn endet nach dieser Spielzeit. Die 23-jährige Rückraumspielerin kam 2022 vom MTV Heide an die dänische Grenze und wurde bereits im letzten Jahr verabschiedet, entschied sich dann allerdings doch noch für ein weiteres Jahr in Harrislee.

Ebenso wurde Marie Pfleiderer im Rahmen des letzten Heimspiels verabschiedet. Wie auch Ellis Bruhn kam die 22-jährige vor zwei Jahren vom MTV Heide zum TSV Nord und wird den Verein aus studienbedingten Gründen für ein Langzeitpraktikum im Süden Deutschlands verlassen.

Nach einem Jahr bei den Nordfrauen wird die Rückraumspielerin Janne Plöhn ihre Handballschuhe fortan wieder im Kieler Raum schnüren. Leonie Thomssen wird ihre Handballkarriere beenden und auch ihre Zwillingsschwester Anna Thomssen in der neuen Saison nicht mehr für den TSV Nord Harrislee auflaufen.

Die Abgänge von Kreisläuferin Jonna Schaube, welche ab der kommenden Saison bei den Füchsen Berlin spielen wird, und Marie-Sophie Weitzel, welche zum Rostocker HC wechseln wird, stehen schon länger fest. Neben neun Spielerinnen muss der TSV Nord Harrislee sich auch von zwei Mitglieder des Teams um das Team verabschieden.

Neben Physiotherapeutin Birka Rune von Drathen wird auch Milena Natusch den Verein verlassen, welche selbst sechs Jahre im Trikot der Nordfrauen spielte, bevor sie nach ihrem Karriereende 2022 die Funktion als Co-Trainerin einnahm. Auch der Sportliche Leiter Sascha Zollinger zieht sich nach Ablauf seines Vertrages zurück. Drei Neuzugänge stehen für die kommende Saison in der dritten Liga schon fest, darunter auch der Königstransfer von Lotta Woch.