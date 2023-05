Nach Abstieg: Regensburg verabschiedet 85 Prozent seiner Spieler

Bei Jahn Regensburg steht nach dem Abstieg in die 3. Liga ein riesiger personeller Umbruch an. Wichtige Säulen um Kapitän Benedikt Gimber verlassen den Klub - immerhin ein Quartett soll bleiben.

Der SSV Jahn Regensburg wird in der kommenden Saison drittklassig sein. Daran änderte auch die Anstellung von Joe Enochs als Feuerwehrmann zuletzt nichts mehr. Nun steht dem Verein aus der Oberpfalz ein gigantischer Umbruch bevor. Wie die Regensburger am Mittwoch mitteilten, seien nach dem Saisonfinale am vergangenen Wochenende gleich 23 Spieler verabschiedet worden. Das entspricht bei einer Kadergröße von 27 Akteuren 85 Prozent der Mannschaft.

Einer der vielen Spieler, die im Sommer einen Schlussstrich ziehen unter das Kapitel Regensburg, ist Kapitän Benedikt Gimber. "Die Zeit, die ich in Regensburg in den vergangenen Jahren verbracht habe, war die beste Zeit, die ich als Profi-Fußballer erleben durfte. Ich verbinde so viele schöne Momente mit dem Verein und der Stadt", dankte der 26-Jährige ab, der in der 2. Bundesliga gleich viermal mit dem Jahn die Klasse hielt.

Auch Top-Torjäger Owusu geht

Wenig überraschend wird auch Prince Osei Owusu den Verein verlassen. Der Mittelstürmer war in der Rückrunde zum Top-Torjäger seines Teams avanciert (neun Treffer, davon sieben in der Rückserie). Am letzten Spieltag war ihm gegen das aufsteigende Heidenheim noch ein Doppelpack geglückt. Wohin es geht, ist bei ihm, wie bei vielen anderen, aktuell noch unklar. Lediglich Abwehrchef Jan Elvedi zieht es zum 1.FC Kaiserslautern. Sebastian Nachreiner hatte zudem schon vor einigen Wochen angekündigt, seine Karriere nach dieser Spielzeit zu beenden.

Auch Andreas Albers, Kaan Caliskaner, Babis Makridis, Scott Kennedy, Thorsten Kirschbaum, Steve Breitkreuz, Leon Guwara, Aygün Yildirim, Minos Gouras, Dejan Stojanovic und Max Thalhammer werden den Gang in die 3. Liga demnach nicht mit antreten. Zudem enden die Leihverträge von Sarpreet Singh, Lasse Günther, Blendi Idrizi, Dario Vizinger, Joshua Mees, Nicklas Shipnoski, Jonas Urbig und Oscar Schönfelder.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der ein oder andere auch in der kommenden Saison wieder für den SSV Jahn auflaufen wird. Geschäftsführer Philipp Hausner

Ob aber tatsächlich keiner dieser Spieler mehr für den Jahn auflaufen wird, ist indes nicht final geklärt. "Auch wenn wir in Summe 23 Spieler offiziell verabschieden, ist nicht ausgeschlossen, dass der ein oder andere auch in der kommenden Saison wieder für den SSV Jahn auflaufen wird. Das werden die nächsten Wochen zeigen", betonte Philipp Hausner, der kaufmännische Geschäftsführer des SSV.

Dieses Quartett soll bleiben

Aktuell sieht es so aus, dass wohl immerhin die beiden Außenverteidiger Benedikt Saller und Konrad Faber, Mittelfeldspieler Christian Viet sowie Ersatzkeeper Alexander Weidinger der Jahnelf erhalten bleiben werden. Das Quartett wurde nicht vom Verein verabschiedet.