Nach Abstieg: Polnischer Klub übernimmt Ligakonkurrent

In Polens Superliga steht ein Wechsel der Teilnehmer ins Haus, denn eine Lizenz soll übernommen werden. Alle wirtschaftlichen Schritte sind erfolgt, nun ist der Ligaverband an der Reihe.

Legionowo (weiß) übernimmt Tarnow (blau). Rafal Bogucki via Superliga

In der vergangenen Spielzeit kämpften sowohl Unia Tarnow wie auch KPR Legionowo in der polnischen Superliga. Letzterer war am Ende abgeschlagenes Schlusslicht mit 13 Pluspunkten aus 26 Partien bei gerade einmal vier Saisonsiegen sowie einer Niederlage im Shootout. Tarnow hingegen wurde Ligazehnter, holte seine 27 Zähler aus neun Siegen (davon einem im Shootout) und 17 Niederlagen (ebenfalls eine im Shootout).

Nun sind die Spielbetriebsgesellschaften von Zepter KPR Legionowo und Unia Tarnów offiziell fusioniert. Legionowo hat Tarnow mit "allen Rechten und Verpflichtungen" übernommen, inklusive den sportlichen Ergebnissen aus der vergangenen Saison sowie den Verpflichtungen gegenüber Spielern, Trainern und weiteren Angestellten und Dienstleistern wie man beim Ligaverband sowie in den Vereinsstellungnahmen betont.

Legionowo hat sich nun um den offiziellen Startplatz von Tarnow in der Superliga beworben, eine offizielle Entscheidung des Ligaverbands steht noch aus.