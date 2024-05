Nach Abstieg mit Aue: Jan Blecha kehrt zu seinem Ex-Verein zurück

Der tschechische Nationalspieler Jan Blecha kehrt nach dem Abstieg mit dem EHV Aue aus der 2. Bundesliga in sein Heimatland zurück.

Nachdem bereits Daniel Kubeš aus der 2. Handball Bundesliga zum HC Dukla Prag wechselt und dort den Cheftrainerposten übernimmt, hat sich auch Jan Blecha für einen Wechsel in die goldene Stadt entschieden. Das berichtete handball-world bereits vor einem Monat, nun hat sich der Linksaußen selbst zu Wort gemeldet.

"Meine Rückkehr nach Dukla ist mit der Erwartung verbunden, dass ich etwas Erfahrung und Ruhe in die Mannschaft bringe", so Blecha, der bereits fünf Jahre in Prag spielte: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer, aber auch auf den Umgang mit den jungen Spielern. Das wird für mich nach der letzten schwierigen Saison wieder ein neuer Impuls sein."

Mit Aue stieg der fünffache Nationalspieler chancenlos aus der 2. Handball Bundesliga in die 3. Liga ab. 59 Tore gelangen dem Linksaußen bisher. Für Dukla Prag markierte er bisher 376 Treffer.