Nach Abstieg aus 3. Liga: TV Homburg sichert sich ersten Neuzugang

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga plant der TV Homburg den Neuanfang. "Der sofortige Wiederaufstieg ist angesagt", betont der Sportliche Leiter Jörg Ecker gegenüber dem Pfälzischen Merkur. Den ersten Neuzugang konnten die Saarländer nun präsentieren.

Ante Grbavac kommt vom letztjährigen Ligakonkurrent interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen, wo er 169/34 Tore erzielen konnte. Der in Split geborene Rückraumspieler begann seine Karriere eins in Bosnien Herzegowina bei Izvidac Ljubuski, spielte dann ab 2016 zwei Jahre für Vaci KSE in Ungarn, kurzzeitig bei AHC Dunarea Calarasi in Rumänien und dann eine halbe Saison beim HC Linz AG. 2019 wechselte Grbavac nach Deutschland, trug drei Jahre das Trikot des TSV Bayer Dormagen, ehe er dann nach Ratingen kam.

"Mir gefällt es in Deutschland sehr gut, daher freue ich mich, weiter hier Handball spielen zu können", wird der 30-Jährige vom Pfälzischen Merkur zitiert. Für den Sportlichen Leiter Jörg Ecker steht fest: "Ante ist nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine echte Bereicherung für unser Team."

Dem TV Homburg fehlte am Ende lediglich ein Zähler für den Klassenerhalt, den konnte sich im Endspurt dann der TV Aldekerk sichern. Auch der TuS 04 Dansenberg stieg in die RPS-Liga ab, interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen wird hingegen in der Regionalliga Nordrhein einen Neuanfang wagen.

Für das Team aus Nordrhein-Westfalen ist es nach Spielertrainer Alexander Oelze, Etienne Mensger, Max Wasse, Benjamin Ludorf, Dusan Maric, Robert Markotic, Luca Sackmann und Max Hinrichs der insgesamt neunte Abgang. Homburg hat mit Yves Kunkel (HG Saarlouis), Nuno Rebelo (MSG HF Illtal), Benedikt Berz, Ljubomir Josic, Nikolas Zarikos und Miljan Buncevcevic gleich sechs Spieler zum Saisonende verabschiedet, auch Peter Gohl und Tobias Alt werden sich studien-bzw. berufsbedingt eine Auszeit nehmen, sollen aber dem Team später wieder zur Verfügung stehen.