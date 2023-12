Nach Absage des türkischen Supercups: Veranstalter wehrt sich

Am Freitag war der türkische Supercup im saudi-arabischen Riad abgesagt worden. Hintergrund dafür war ein Streit um ein politisches Banner. Nun haben sich die Veranstalter zu Wort gemeldet - und der türkische Präsident.

Am Freitagabend war die in Riad geplante Partie zwischen Galatasaray und Fenerbahce Istanbul kurz vor dem Spielbeginn abgesagt worden. Nun haben sich der Veranstalter der Partie, "Riyadh Season", zu den Vorwürfen gewehrt und den beiden Vereinen den Verstoß gegen Absprachen vorgeworfen.

Doch was war passiert? Zahlreichen Berichten zufolge sollen sich die beiden Vereine geweigert haben, zum Spiel anzutreten. Anlässlich des 100. Geburtstag der modernen Türkei sollen beide Teams Banner und Plakate mit dem Bild des Gründers der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, sowie Aufwärmshirts und Banner mit der Aufschrift "Frieden zu Hause, Frieden in der Welt" vorbereitet haben. Dies soll durch die Behörden in Saudi-Arabien jedoch verboten worden sein. In einer gemeinsamen Erklärung des türkischen Verbands (TFF) und der beiden Klubs wurden "Störungen in der Organisation" als Grund für die kurzfristige Absage genannt.

Laut Veranstalter haben sich die Mannschaften nicht an Vereinbarungen gehalten

Laut dem Veranstalter sei es im Vorhinein mit dem TFF jedoch vereinbart gewesen, dass das Spiel in Übereinstimmung mit den internationalen Regeln ohne Statements abseits des Sportlichen stattfinden werde, so heißt es in einer Mitteilung auf der Plattform X, vormals Twitter. "Es war bedauerlich, dass sich die beiden Mannschaften nicht an die Vereinbarungen hielten, was dazu führte, dass das Spiel nicht ausgetragen wurde."

Auch das Büro des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat sich derweil zu dem Thema geäußert. Am Samstag warnte er in Bezug auf die Absage des Spiels vor "Desinformation". In einer Stellungnahme ist die Rede davon, dass das geplante Atatürk-Banner nicht Teil der ursprünglichen Vereinbarung gewesen sei.

Bereits zuvor hatten Fans beider Klubs gegen die Austragung des Finales in Riad protestiert, eben wegen jenes 100. Jahrestages der modernen Republik. Verband und Vereine argumentierten derweil, dass der 100. Jahrestage Anlass war, um das Spiel ins Ausland zu verlegen, um den Markenwert des türkischen Fußballs und der Vereine zu steigern. Wann und wo das Spiel nun nachgeholt werden soll, ist derweil weiterhin noch nicht klar.