Nach Abbruch des Trainings: Entwarnung bei Christensen

Zunächst die Sorgen, jetzt die Teil-Entwarnung: Hertha-Keeper Oliver Christensen (24), der die Trainingseinheit am Montagnachmittag mit bandagiertem Knie vorzeitig beendete, kann und soll am Mittwoch mit ins Trainingslager nach Zell am See (Österreich) reisen.

Oliver Christensen, der die jüngsten beiden Testspiele des Bundesliga-Absteigers gegen den BFC Dynamo (2:0) und Young Boys Bern (2:4) wegen muskulärer Probleme verpasst hatte, wurde beim Training am Montagnachmittag bei einem Zusammenprall von Mittelfeldspieler Veit Stange am Knie erwischt. Der Däne wurde anschließend mit bandagiertem Knie per Golf-Cart vom Platz gefahren.

Jetzt gibt es allerdings zumindest eine Teil-Entwarnung: Nach kicker-Informationen soll die Blessur nach ersten Einschätzungen nicht allzu schwerwiegend sein. Herthas Nummer 1, aktuell auf dem Radar von Serie-A-Klub AC Florenz, soll am Mittwoch zum Reise-Tross gehören, der für neun Tage nach Zell am See (Österreich) aufbricht.

Insgesamt vier Torhüter sollen dem Vernehmen nach mitfahren: neben Christensen Marius Gersbeck, Tjark Ernst und Robert Kwasigroch. Gersbeck hatte am Freitag im Test bei Regionalligist BFC bei einer Parade den Ball unglücklich auf die Kapsel des Daumens bekommen und am Montagvormittag nur Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Am Nachmittag war er wieder komplett dabei. Auch Ernst, der am Samstag beim Test in Biel gegen den Schweizer Double-Gewinner Young Boys Bern nach dem Zusammenprall mit einem Gegenspieler wegen einer Fußprellung Mitte der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde, trainierte am Montag wieder voll mit.

Nicht mit nach Österreich fahren Alexander Schwolow und Tim Goller. Goller soll bei der U 23 trainieren und zudem mit Herthas U 19 zwei Turniere bestreiten. Schwolow, nach einer Leihsaison von Schalke 04 zurückgekehrt, spielt trotz eines Vertrages bis 2025 in Herthas Planungen keine Rolle mehr. Er wird wie auch jene Feldspieler, die Hertha lieber früher als später verkaufen will, in Berlin bleiben und trainieren, während sich die Kollegen in Zell am See für die nahende Zweitliga-Saison präparieren.

Transfer-Kandidaten nicht in Österreich dabei

Konkret: Die Transfer-Kandidaten Krzysztof Piatek, Lucas Tousart und Dodi Lukebakio, deren Gehälter Herthas Etat über Gebühr belasten, sind in Österreich nicht dabei. Auch Suat Serdar (Schürfwunde am Bein), der aktuell im Reha- beziehungsweise Lauftraining ist, bleibt in Berlin.

Jessic Ngankam, über dessen Transfer zu Eintracht Frankfurt beide Klubs seit Tagen und bisher ohne Finalisierung verhandeln, soll hingegen am Mittwoch dabei sein, wenn der Hertha-Tross ins Salzburger Land aufbricht. Das zumindest ist der Plan, den Herthas Staff am Montag gefasst hat.