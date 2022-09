Nach Abbruch: 1. FC Köln II behält seinen 4:1-Sieg gegen Oberhausen

Mitte August wurde in der Regionalliga West das Spiel zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen kurz vor Schluss wegen eines Platzsturms beider Fanlager abgebrochen. Am Montag fällte der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) sein Urteil.

Die U 21 des 1. FC Köln hat ab sofort wieder drei Punkte mehr auf dem Konto. Das Regionalliga-Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen, das am 4. Spieltag in der 88. Minute beim Stand von 4:1 für die Effzeh-Reserve abgebrochen wurde, wird mit eben jenem Ergebnis von 4:1 für die Kölner gewertet.

Rückblick: Am 12. August rissen Kölner Fans, als Ordner getarnt, eine Fahne vom Zaun des Gästeblocks ab und flüchteten damit quer über das Spielfeld. Teile der RWO-Fans kletterten in den Innenraum des Franz-Kremer-Stadions und stürmten hinterher.

Spiel hätte weitergehen können

Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV) verkündete am Montag sein Urteil und stellte darin klar, dass es möglich gewesen wäre, das Spiel nochmal anzupfeifen und die verbleibenden Minuten regulär zu Ende zu bringen. Schiedsrichter Marc Jäger habe auch alle Maßnahmen ergriffen, um das Spiel fortzusetzen, doch die Gäste aus Oberhausen weigerten sich angeblich weiterzuspielen. Laut Paragraf 36, Absatz 3, der WDFV-Spielordnung ist "eine Mannschaft nicht zum Abbruch eines Spiels berechtigt". Demnach entscheidet allein der Schiedsrichter, ob ein Spiel fortgeführt wird.

Das habe laut WDFV weiterhin zu Folge, dass für diejenige Mannschaft, die "ein Spiel abbricht oder den Abbruch verschuldet", dieses als verloren gewertet wird. In diesem Fall besonders relevant ist Paragraf 43, Absatz 2, Nummer 1: "Hat die an einem Spielabbruch durch den Schiedsrichter unschuldige Mannschaft im Zeitpunkt des Abbruchs ein günstigeres Ergebnis als 2:0 Tore erzielt, so wird dieses Ergebnis gewertet."

Darüber hinaus wurden beide Vereine für das Fehlverhalten ihrer Anhänger bestraft: Der 1. FC Köln muss 7500 Euro bezahlen - davon wurde ein Teilbetrag in Höhe von 2500 Euro zur Bewährung ausgesetzt - RWO bekommt 250 Euro in Rechnung gestellt.