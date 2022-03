Nach 95 ist Schluss: Mkhitaryan läuft nicht mehr für Armenien auf

Henrikh Mkhitaryan konzentriert sich fortan nur noch auf die AS Rom. Wie der Armenier mitgeteilt hat, wird es für ihn keine Länderspiele mehr geben.

Armeniens langjähriges Fußball-Aushängeschild Henrikh Mkhitaryan beendet seine Länderspielkarriere nach 95 Einsätzen in 15 Jahren.

Der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund (2013 bis 2016), inzwischen in Diensten der AS Rom, erklärte via Twitter, er wolle sich künftig ganz auf seinen Verein und die Aufgaben in der Serie A konzentrieren.

Tor gegen Deutschland zum Abschluss

Das letzte Länderspiel des 33-Jährigen, der in seiner Laufbahn auch schon für Schachtar Donezk, Manchester United und den FC Arsenal aufgelaufen ist, bleibt somit das 1:4 gegen Deutschland im November in der WM-Qualifikation. Mkhitaryan traf damals per Elfmeter.

Mit der Roma kämpft der offensivstarke Mittelfeldmann, der in 25 Saisonspielen auf drei Tore und fünf Assists kommt, aktuell um die Europa-League-Plätze zusammen mit Atalanta, Lazio und Florenz.