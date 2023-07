Nach 8:0-Sieg gegen den HSV II: Der Greifswalder FC "brennt auf den Punktspielstart"

Beim Greifswalder FC hat sich in der Sommerpause einiges getan. Mit einem nahezu komplett neuen Gesicht startete das Team von Lars Fuchs in die neue Saison. Trotz des massiven Kaderumbruchs präsentierte sich der GFC in der Sommervorbereitung überraschend stabil.

Beim Greifswalder FC soll in der kommenden Spielzeit endlich etwas Ruhe einkehren. In der ersten Regionalliga-Saison der Vereinsgeschichte gab es mit Roland Kroos, Roland Vrabec und Lars Fuchs gleich drei Cheftrainer an der Seitenlinie. Der Klassenerhalt wurde dabei erst am vorletzten Spieltag unter Dach und Fach gebracht. Ein derartiges Nervenspiel soll sich wenn möglich nicht wiederholen, und deswegen wurde auch direkt nach dem Ligaverbleib die Vertragsverlängerung von Fuchs klargemacht.

Ein radikaler Umbruch

Seit diesem Zeitpunkt liefen die Kaderplanungen in Greifswald auf Hochtouren und konnten nun abgeschlossen werden. Der Sommer hatte es aber in sich. Insgesamt verließen den GFC 15 Spieler, 13 neue Kicker kamen dazu. Trotz des radikalen Umbruchs freut sich Cheftrainer Fuchs über die derzeitige Situation, vor allem nach der erfolgreichen Generalprobe beim bravourösen 8:0 gegen die U 21 des Hamburger SV: "Die Mannschaft ist fast komplett verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen. Wir sind super drauf, haben eine geile Stimmung im Team und jeder Spieler will spielen."

Dass die Mannschat gut drauf ist, sah man auch in der Vorbereitung. Von fünf Partien wurden vier gewonnen. Besonders der Kantersieg gegen die U 21 des HSV war ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Jedoch holte Fuchs seine Mannschaft schnell auf den Teppich zurück: "Der HSV hat durch die vielen Wechsel im Team nicht die Qualität wie in der letzten Saison gehabt. Am Ende ist mir aber auch relativ egal, was beim HSV ist. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, konnten unser Pressing nochmal verbessern und freuen uns riesig auf den Saisonstart gegen Eilenburg."

Bei der Generalprobe war Manassé Eshele wieder mit drei Toren der beste Torschütze für den GFC. Insgesamt erzielte der Neuzugang von Chemie Leipzig elf Treffer in der Vorbereitung und zeigte immer wieder seine Qualitäten vor dem gegnerischen Tor. Aber nicht nur Neuzugang Eshele machte auf sich aufmerksam. Elias Kratzer kam erst Mitte Juli zum Team dazu, zeigte in den Testspielen aber Tempo, Spielfreude und Torgefahr. Drei Eigenschaften die wohl jeder Mannschaft sehr gut zu Gesicht stehen würden.

Erfahrung in der Defensive

In der Defensive haben die Greifswalder auch nochmal ordentlich Erfahrung und Qualität dazugeholt. Can Coskun, Mike Eglseder und Tobi Adewole sollen den Ball so weit wie möglich vom eigenen Tor weghalten. Sollte dies mal nicht gelingen, steht mit Jakub Jakubov ein erfahrener Mann zwischen den Pfosten. Der 34-jährige Torhüter kam vom Chemnitzer FC und konnte in der letzten Saison 15-mal seinen Kasten sauber halten.

Über gute Verstärkungen beim Team aus Vorpommern freut sich auch Mittelfeldroutinier Tom Weilandt: "Wir haben eine richtig geile Truppe zusammen, und ich denke, dass es eine sehr, sehr gute Saison für uns werden kann. Die Mannschaft brennt auf den Punktspielstart", schätzte der GFC-Kapitän die Situation vor dem ersten Spiel ein.

Die Euphorie beim Greifswalder Fußballclub ist nach wie vor sehr groß. Der Zuschauerschnitt soll bestenfalls nochmal erhöht werden, auch strukturell will sich der Verein weiter entwickeln. Der GFC hat also viel vor und will auch in der neuen Saison wieder ein paar positive Ausrufezeichen auf dem Platz setzen.