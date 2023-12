Nach 6:5 gegen Augsburg: Eisbären zurück an der Tabellenspitze

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga zurückerobert. Am Donnerstagabend siegten die Hauptstädter gegen die Augsburger Panther mit 6:5 (2:1, 3:2, 1:2). Zach Boychuk erzielte zwei Tore, außerdem trafen Marcel Noebels, Patrice Cormier, Jonas Müller und Jaedon Descheneau. Die Berliner überzeugten im Angriff, offenbarten aber in der Defensive einige Schwächen.

Die Eisbären Berlin bezwangen die Augsburger Panther mit 6:5. IMAGO/Beautiful Sports