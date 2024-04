Nach 56 Millionen Euro Verlust: Gladbach fährt wieder einen Gewinn ein

Wirtschaftlich ist Borussia Mönchengladbach der Turnaround gelungen. Für das Geschäftsjahr 2023 vermeldet der fünfmalige deutsche Meister erstmals seit drei Jahren wieder schwarze Zahlen.

Auf der Mitgliederversammlung am morgigen Montagabend wird Geschäftsführer Stephan Schippers einen Gewinn verkünden. Der für das Geschäftsjahr 2023 angepeilte Sprung raus aus der Verlustzone wurde geschafft. Die Borussia schreibt wieder schwarze Zahlen.

In der neuesten Ausgabe des Mitgliedermagazins gab Borussias Finanzchef bereits einen Ausblick auf seine Rede, in der er ein positives Ergebnis vorstellen wird. "Nach drei Jahren mit enormen Umsatzeinbrüchen, verursacht durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen, haben wir im Kalenderjahr 2023 wieder einen signifikanten Gewinn erwirtschaften können", sagte Schippers.

Gladbach will sich auf dem Turnaround "nicht ausruhen"

Dem Gewinnjahr 2023 gingen drei schwierige Geschäftsjahre voraus, in denen sich die Verluste auf rund 56 Millionen Euro summierten. Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Minus in Höhe von 16,8 Millionen Euro abgeschlossen. 2021 lag der Fehlbetrag bei 14,6 Millionen Euro und 2022 bei 24,7 Millionen Euro. Man habe, wie vor einem Jahr angestrebt, den Turnaround geschafft, "aber ich lege Wert darauf, dass wir uns darauf nicht ausruhen dürfen. Auch für die nächsten Jahre muss es unser Ziel sein, so zu wirtschaften, dass am Ende eine schwarze Zahl steht", sagte Schippers. Außerdem bestätigte er, dass eine der Leitlinien des Klubs weiter bestehe: "Wir wollen jeden Euro, den wir verdienen, in den Sport stecken - aber wir werden nur das Geld ausgeben, das wir auch einnehmen können."

Im Geschäftsjahr 2019 erreichte der Jahresumsatz mit 213 Millionen Euro eine Rekordhöhe in der Geschichte der Borussia. Für 2023 dürften es etwa 200 Millionen Euro sein. "Der Jahresumsatz lag wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Jahre, wenn auch nicht ganz in der Höhe des Rekordumsatzes von über 210 Millionen Euro aus dem Jahr 2019", so Schippers. Es wäre für die Fohlen der zweithöchste Jahresumsatz überhaupt. Obwohl keine Einnahmen aus der Teilnahme am internationalen Geschäft verbucht werden konnten. Und in Anbetracht der Tatsache, dass Gladbach in der Fernsehgeldtabelle abgerutscht ist. Umsatztreiber waren unter anderem: Die höheren Zuschauereinnahmen nach dem Ende der Pandemie. "Aber auch im Sponsoring konnten wir weiter zulegen - das war ein wesentlicher Aspekt für die Stabilisierung im wirtschaftlichen Bereich", erklärte Schippers. Weitere Details zur wirtschaftlichen Situation des Klubs wird Borussias "Herr der Zahlen" sicherlich auf der Mitgliederversammlung am Montag nennen.