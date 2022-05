Nach 5:1-Kantersieg gegen Vatan Sport: Bremer SV peilt die 150-Tore-Marke an

33. Spieltag in der Bremen-Liga: Eigentlich sind alle Entscheidungen - sowohl an der Spitze als auch im Keller - bereits gefallen. Für den Bremer SV ist das jedoch kein Anlass, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Der nächste Meilenstein liegt in greifbarer Nähe.

Die 150-Tore-Marke könnte noch fallen: Beim 5:1 gegen den KSV Vatan Sport erzielte der Bremer SV seinen 142. Saisontreffer. Dennis Green