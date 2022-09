Nach 5:0 gegen Bayern II: Wacker-Trainer Sigurdsson erkennt eine Einheit

Der SV Wacker Burghausen ist seit dem 4. Spieltag in der Regionalliga Bayern ungeschlagen. Zuletzt besiegte der frühere Bundesligist den FC Bayern München II mit 5:0. Der Coach lobt vor allem das Miteinander im Team.

Geschlossen auftreten: Darauf legt Trainer Hannes Sigurdsson auch am kommenden Samstag beim Tabellenletzten in Fürth wert. IMAGO/foto2press

Hannes Sigurdsson war am Freitag zufrieden mit der Leistung seines Teams, das mit dem 5:0-Sieg gegen Bayern II ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Mit dem dritten Heimsieg ist Wacker Burghausen nun seit neun Ligaspielen ungeschlagen und steht weiterhin auf Rang 3 der Tabelle. Die vielen Neuzugänge scheinen angekommen zu sein, genauso wie Sigurdsson, der ins Schwärmen geriet: "Wir steigern uns von Spiel zu Spiel und sind mittlerweile eine Einheit", so der 39-Jährige, der zur neuen Saison vom Bayernligisten FC Deisenhofen nach Burghausen gekommen war.

24 Tore haben die kleinen Bayern in dieser Spielzeit bisher erzielt, bis vor dem jüngsten Spieltag hatten die Münchner damit die zweitstärkste Offensive der Liga nach den Würzburger Kickers. Doch in der Salzachstadt sollte es nicht klappen, die Elf von Cheftrainer Martin Demichelis verpasste es, ihre Chancen im ersten Durchgang, darunter ein vergebener Elfmeter (38.), zu nutzen. "Ich hatte ein offenes, torreiches Spiel erwartet", erklärt Sigurdsson. Die Tatsache, dass am Ende hinten die Null stand, freue ihn daher natürlich besonders.

Der Matchplan sei aufgegangen, zudem sei der Isländer überzeugt, "dass wir auch noch mehr Tore hätten machen können". Beachtenswert, denn der Coach musste auf sechs verletzte Spieler verzichten. Mit dem Sieg bleibt der SVW in Schlagdistanz (drei Punkte) zum Spitzenduo Würzburg und Unterhaching. Zwei Partien (bei Fürth II und gegen Aubstadt) hat Sigurdsson nun noch, um seine Elf auf das Topspiel am 3. Oktober (14 Uhr) gegen die Kickers vorzubereiten. Vor allem die Aufgabe am kommenden Samstag scheint mehr als lösbar, denn es geht zum Tabellenletzten Fürth II, das zudem am Dienstag eine Nachholpartie bei Türkgücü München bestreiten muss.

Sigurdsson bewertet diese Begegnung jedoch keinesfalls als Selbstläufer. "Wir haben uns gleich nach der Partie am Freitag darüber Gedanken gemacht. Es gibt kein einfaches Spiel bei uns in der Liga", betont er.