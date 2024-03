Nach 434 Tagen: Cleopatre Darleux vor Comeback in der Champions League

Am 7. Januar 2023 absolvierte Cleopatre Darleux in Odense ihr vorerst letztes Spiel in der EHF Champions League. Eine Gehirnerschütterung aufgrund mehrerer Kopftreffer bremste sie lange aus. Heute steht sie beim Spiel in Budapest wieder auf dem Zettel.

Cleopatre Darleux im Champions League-Viertelfinale 2022 gegen Györi ETO KC IMAGO/PanoramiC