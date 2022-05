Nach 348 Plichtspielen: Strohdiek beendet seine Karriere

Christian Strohdiek hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der gebürtige Paderborner kehrt in seine Heimatstadt zurück und wird zukünftig als Funktionär beim SC Paderborn arbeiten. Zuletzt spielte er bei Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers.

Strohdiek kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken: In insgesamt 348 Pflichtspielen kam der Innenverteidiger zum Einsatz, 38 davon in der Bundesliga für den SC Paderborn. Über 20 Jahre war er (Jugend-)Spieler beim SCP - dorthin kehrt der 34-Jährige nach Beendigung seiner Spielerkarriere nun auch zurück, um fortan als Funktionär tätig zu sein.

Karriere voller Höhen und Tiefen

Mit den Ostwestfalen ging Strohdiek durch dick und dünn. Sowohl beim Bundesliga-Aufstieg 2013/2014, als auch beim Durchmarsch aus der dritten in die erste Liga 2018/2019 war Strohdiek mit an Bord. Insgesamt durfte er sich das SC-Trikot in 271 Spielen überstreifen.

Abgesehen von einem einjährigen Intermezzo bei Fortuna Düsseldorf stand Strohdiek bis zu seinem Abschied im Januar 2021 durchgehend bei Paderborn unter Vertrag. Zum Ende seiner Karriere zog es ihn jedoch zu den Würzburger Kickers, deren Abstieg aus der 3. Liga er nicht verhindern konnte.