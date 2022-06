Nach 32 Jahren: Italien hofft auf die kleine Revanche für 1990

An diesem Mittwochabend steigt die Finalissima 2022. Italien trifft in Wembley auf Argentinien - das erste Pflichtspiel nach 32 Jahren. Daten und Fakten zur Partie des Europa- gegen den Südamerikameister.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Größen des Weltfußballs fand schon auf englischem Boden statt, Argentinien gewann vor vier Jahren in Manchester mit 2:0 gegen die Italiener. Auf Pflichtspielebene liegt der letzte Vergleich der beiden Nationen aber schon lange zurück: Vor 32 Jahren trafen sich die Squadra Azzurra und die Argentinier bei der WM in Italien im Halbfinale, das Diego Maradona und Co. mit 4:3 im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten. Folgt heute die kleine Revanche?

Die einzigen bisherigen Pflichtspiele fanden bei Weltmeisterschaften statt, neben dem Halbfinalduell 1990 gab es noch drei Vorrundenspiele (1974 und 1986 jeweils 1:1, 1978 1:0 für Italien) und eine Zwischenrundenpartie (1982 2:1 für Italien). Die Bilanz bei den WM-Spielen spricht also knapp für die Squadra Azzurra (2/2/1). In den letzten beiden vergleichen auf Testspielebene hatte aber Argentinien in Rom 2013 (2:1) und in Manchester 2018 (2:0) die Nase vorne.

Italien blieb bei der EURO 2020 bei allen drei Spielen im Wembley siegreich, hatte aber Schwerstarbeit zu verrichten. Zweimal ging es ins Elfmeterschießen - auch im Finale gegen England (3:2 i.E.) -, einmal musste das Team von Trainer Roberto Mancini in die Verlängerung. Für Argentinien lief es in Wembley nicht so gut. Das einzige Spiel ging bei der WM 1966 verloren, das 0:1 im Viertelfinale gegen den Gastgeber und späteren Weltmeister England bedeutete das Aus.

Für zwei italienische Nationalspieler ist Wembley auf Vereinsebene kein gutes Final-Pflaster. Jorginho und Emerson spielten hier mit Chelsea bei den Endspielen um den League Cup 2019 und FA-Cup 2021 und 2022 - ohne einen Titel zu gewinnen. Der soll es nun bei der ersten Finalissima werden, wenn Marco Verratti wohl sein 50. Länderspiel bestreitet.

Bislang zwei Spiele zwischen Europa- und Südamerikameister

Bislang gab es zwei Vergleiche zwischen den amtierenden Meistern aus Europa und Südamerika unter der Schirmherrschaft von UEFA und CONMEBOL. 1985 gewann Frankreich in Paris mit 2:0 gegen Uruguay, 1993 triumphierte Argentinien im heimischen Mar del Plata nach einem 1:1 nach 90 Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Dänemark.

Zudem trafen EM-Champion und Copa-America-Sieger sonst nur bei zwei Turnieren in Pflichtspielen aufeinander - beim Confed-Cup und der Weltmeisterschaft. Nur 1995 begegneten sich beide Teams in einem Finale. Dänemark um Kapitän Michael und Brian Laudrup gewann 2:0 gegen Argentinien im Rahmen des Confed-Cups.