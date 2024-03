Nach 29 Jahren ist Schluss

Seit zwölf Jahren ist Christian Streich der Trainer vom SC Freiburg. Das kommt nicht oft vor. Im Sommer hört er auf Der neue Trainer soll auch bald präsentiert werden.

"Dieser Verein ist mein Leben." Das hat Christian Streich am Montag über den SC Freiburg in einem Video gesagt. Eine Übertreibung war das nicht. Denn Christian Streich arbeitet schon fast 29 Jahre lang bei diesem Fußball-Verein, zwölf davon als Chef-Trainer der Bundesliga-Mannschaft. Trotzdem entschied er jetzt: Diese Saison wird seine letzte.

Dass ihm die Entscheidung schwerfällt, merkt man in dem Video. "Ich hatte Hunderte von außergewöhnlichen Erlebnissen in meiner Tätigkeit", erzählt Christian Streich darin. Jetzt möchte er aber Platz machen für jemand anderen, es sei Zeit für neue Energie. Dass jemand so lang wie Christian Streich die gleiche Profi-Mannschaft trainiert, kommt nicht oft vor.

Sein Nachfolger soll bald bekannt gegeben werden. Manche vermuten, dass es Julian Schuster werden könnte. Er ist ein ehemaliger Spieler des SC Freiburg.