Nach 29 Heimspielen ohne Niederlage: Trierer Serie reißt gegen Salmrohr

Ausgerechnet gegen das Schlusslicht: Tabellenführer Eintracht Trier unterlag auf eigenem Platz dem FSV Salmrohr. Der FC Karbach hingegen setzt seine starke Saison auch in Bingen fort.

Das kam überraschend: Primus Eintracht Trier unterlag Schlusslicht FSV Salmrohr auf eigenem Platz mit 1:2 und verlor nach einer Serie von beeindruckenden 29 Heimspielen ohne Niederlage erstmals wieder vor heimischer Kulisse. Der SVE musste dabei nach der Gelb-Roten Karte für van Schaik in der 41. Minute lange in Unterzahl agieren. Mit einem Mann mehr auf dem Feld gingen die Salmtaler nach Wiederanpfiff in Front: Nach einer scharfen Hereingabe köpfte Bidon am langen Pfosten ein. Es dauerte bis zur 80. Minute, ehe der eingewechselte Neuzugang Debrah den verdienten Ausgleich erzielte: Nach einer Flanke von Kinscher drückte er den Ball in der Mitte über die Linie. Danach war die Eintracht am Drücker, doch den Siegtreffer erzielten die Gäste: Bidon scheiterte noch an Wieszolek, den Nachschuss vollendete Moroz zum umjubelten 2:1. Salmrohr bleibt zwar Letzter, wird die gewonnenen Zähler gegen den Primus allerdings in die Abstiegsrunde mitnehmen. Triers Vorsprung an der Spitze ist auf nach wie vor stolze neun Zähler geschrumpft.

Stramm auf Aufstiegsrunden-Kurs steuert auf der FC Karbach. Nach der jüngsten Niederlage gegen Trier ist der FCK mit dem 3:0 über Hassia Bingen wieder zurück in der Spur. Karbach lieferte dabei eine überzeugende Vorstellung in der Fremde ab. Puttkammer stellte kurz vor der Pause per Strafstoß die Führung her, die die Blau-Weißen trotz klarem Übergewicht erst in der Schlussphase durch Mekoma und Goalgetter Wilschrey ausbauten. Karbach festigt Rang zwei, während Bingen ernsthaft um den Einzug in die Aufstiegsrunde bangen muss. Das gilt umso mehr für die SG Mülheim-Kärlich, die bei der U 21 des 1. FC Kaiserslautern verlor. Erijon Shaqiri erzielte dabei beide Treffer für den FCK, erst nickte er vor der Pause zum 1:0 ein, bei seinem Siegtreffer zwei Minuten vor dem Ende visierte er nach einem Schnittstellenpass exakt das lange Eck an. Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Henrich nach einer Hereingabe von rechts besorgt.

Mülheim-Kärlich verharrt weiter auf Rang zehn, einen Platz dahinter ist der TSV Emmelshausen notiert, der mit 0:2 gegen den FV Engers unterlag. Klappert sorgte dabei für die frühe Führung des FVE, doch erst Splettstößers 2:0 in der Schlussminute machte den Deckel drauf. So steht der FVE weiter gut da im Rennen um die Aufstiegsrunde. Für Emmelshausen wird es am Ende wohl nicht reichen mit selbiger. Derweil wehrte der SV Gonsenheim den Angriff der Eisbachtaler Sportfreunde mit einem 2:2 ab und behauptet seinen Platz in der oberen Hälfte. Es war ein ein intensives Duell auf Augenhöhe, in dem beide Teams in der Schlussphase noch den Siegtreffer hätten erzielen können. Mann des Spiels für Gonsenheim war dabei Yannik Steven Ischdonat mit zwei Treffern. Eisbachtal ist nun zwar seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, so richtig hilft das Remis aber nicht weiter.

Die Partie zwischen der TuS Koblenz und Alemannia Waldalgesheim, zweier weiterer Teams mit Ambitionen für die Aufstiegsrunde, wurde hingegen abgesagt. Grund waren mehrere Coronafälle im Team der Alemannia.