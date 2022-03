Nach 280 Tagen Zwangspause: Thiem kehrt mit Niederlage zurück

Der Österreicher Dominic Thiem hat sein erstes Spiel nach monatelanger Verletzungspause verloren.

Der US-Open-Champion von 2020 unterlag am Dienstag beim Challenger-Turnier in Marbella in der ersten Runde dem Argentinier Pedro Cachin mit 3:6, 4:6.

Thiem (28) hatte wegen einer Handoperation seit Juni 2021 kein Tennis-Match mehr bestritten. Zuletzt hatte er seine Rückkehr mehrmals verschieben müssen, weil er sich noch nicht komplett fit fühlte.

Gegen Cachin, Nummer 228 der Welt, musste sich Thiem nach 81 Minuten geschlagen geben.

Nach mehr als einem Jahr Pause: Wawrinka startet mit Niederlage

Eine Auftaktniederlage gab es auch für den Schweizer Stan Wawrinka. Der dreimalige Grand-Slam-Turnier-Sieger verlor gegen den Schweden Elias Ymer 2:6, 4:6. Der 37-jährige Wawrinka hatte wegen einiger Verletzungen sogar mehr als ein Jahr lang kein Match mehr bestritten.