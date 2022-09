Nach 25 NHL-Saisons: Verteidiger-Ikone Chara beendet Karriere

Eine beeindruckende Karriere geht zu Ende: Rekord-Verteidiger Zdeno Chara beendet nach 25 Saisons seine NHL-Karriere. Das gab der 45-Jährige am Dienstag bekannt.

Nach 1.680 Spielen in der NHL ist für Zdeno Chara Schluss. Der Slowake beendet seine eindrucksvolle Laufbahn - und das in Boston. Der Verein, für den er die meisten Spiele absolviert hat und mit dem er 2011 den Stanley Cup gewann. Es war der erste Titelgewinn für Chara und der erste für die Bruins seit 1972.

"Ich fühle mich geehrt, heute in den TD Garden zurückzukehren, um einen Ein-Tages-Vertrag mit den Boston Bruins zu unterzeichnen und meine Karriere offiziell mit dem Team zu beenden, das mir und meiner Familie so viel bedeutet hat", schrieb er auf Instagram.

"Nach 25 Saisons Profi-Eishockey, 1.680 NHL-Spielen der regulären Saison, 200 Stanley-Cup-Playoff-Partien und Hunderten von internationalen Spielen bin ich stolz, meine Entscheidung bekannt zu geben, mich aus der National Hockey League zurückzuziehen", so Chara, der in der NHL für Boston, die New York Islanders, die Ottawa Senators und die Washington Capitals auflief und vergangene Saison bei den Islanders gespielt hat.

Der als "Big Z" bekannte Profi wurde 2009 mit der Norris Trophy für den besten NHL-Verteidiger ausgezeichnet, jagte am 25. Februar mit seinem 1652. Spiel Chris Chelios den Rekord für die meisten NHL-Spiele eines Verteidigers ab und brachte es in 25 Spielzeiten auf 209 Tore und 471 Assists mit einem +/-Wert von +301, dazu kamen 70 Punkte (18 Tore, 52 Assists) aus den Play-off-Partien.